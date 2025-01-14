Şahiner: "Narenciye üreticisini gözden çıkartan hükümet, zamana oynuyor"

Meclis'te son güncel konuşmayı yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Hayat Pahalılığı ve Hükümetin Tutumu” konusunu ele aldı.

Üretim sektöründeki sorunlara dikkat çeken Şahiner, piyasaya yerli ürün girmediği takdirde yıllık enflasyona ciddi yansımalar olacağını kaydetti.

Narenciye sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çeken Şahiner, hükümetin zamana oynadığını ve narenciye üreticisini gözden çıkardığını vurguladı.

Şahiner, ithalatın hayatı ucuzlatmayacağını dile getirerek, ithal edilen ürünlerin yurt dışındaki ülkelerden daha pahalı olduğunun bilindiğini belirtti.

Hükümetin kamusal hizmet veremediğini, ekonomik akıldan yoksun hareket ettiğini ve HP’yi düşük göstererek bilimsel çalışma yapılmadığını belirten Salahi Şahiner, bu nedenlerle 2025 yılının zor geçeceğini kaydetti.

Enerji maliyetlerinin artışına da değinen Şahiner, yapılan artışla sektörün de zamlandığını ve piyasayı pahalılaştırdığını söyleyerek ya bu hataların düzeltilmesi ya da erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.