Şahiner: “Milyonlarca dolarlık yolsuzluk iddialarının üzerini örtmeye çalışan bir Başbakan..”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Ersan Saner’in, ülkeye gelen yakıta atık tahlili yapılmasına engel olduğunu savundu,“Saner’i kınıyorum” dedi.

Saner’in yakıt alımı konusunda ortaya atılan ‘yolsuzluk’ iddialarının üzerini örtmeye çalıştığını da savunan Şahiner, “bu zehirden etkilenecek olan sizin de partililerinizdir” şeklinde konuştu.

Paylaşımın tam metni şöyle:

“İnanılır gibi değil!!!

Ortada Lübnan’ın elektrik santrallerinin devre dışı kalmasına neden olan yakıtın ülkemize getirildiği ile ilgili bir iddia varken, gelen yakıtın içerisinde kimyasal atık olduğu ile ilgili ihbarların mevcudiyetinde ve bu yakıtın kullanılması bizi elektriksiz bırakabilir veya jeneratörlere çok büyük zarar verebileceği yorumları uzmanlar tarafından yapılıyorken, alınan numunelere bu kimyasal atık tahlillerinin yapılabilmesini engellemeye çalışan Başbakan sayın Saner'i şiddetle kınıyorum.

Başbakanlık Denetleme Kurulu gibi bir kurumun alınan numunelerden kimyasal atıklar için ek tahlil yaptırılmasına izin verilmemesi ve çıkacak olan sonuçların sadece kendi bilgisinde tutulmak istenmesinin altında neler yatıyor?

Yoksa siz de bu kirli iddialara ortak mısınız?

Başbakanlık denetleme kurulu gibi bir kurumun muhtemel bir soygun ve yolsuzluğun üstünü örtmeye çalıştığı günleri de bize gösteren bir hükümet ile karşı karşıyayız. Ortada milyonlarca dolarlık yolsuzluk iddialarının üzerini örtmeye çalışan bir Başbakan..

Ulusal Birlik Partisi'ni Arıklı'nın kuyruğunda maşrappaya çeviren bir parti başkanı...

Lütfen biraz haysiyet, biraz onur...

Bu zehirden etkinecek olan, santrallerin zarar görmesi durumumda elektiriksiz kalacak olan aynı zamanda sizin partililerinizdir!!!”