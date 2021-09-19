Şahiner: “İstenen tahlil yapılmadı, şeffaflığınız nerede?”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel’in Kıb-Tek’e getirilen tartışmalı akaryakıta ilişkin Türkiye’de test yaptırabileceğine dair Başbakanlıktan aldığı yazılı onaya karşın bazı analizleri yapamadan geri adaya döndüğünü ifade etti.

Şahiner, bu durumu “Bu tahlillerin yapılmasını veya istek sahibiyle paylaşılmasını engelleyen Başbakan nasıl olur da şeffaflıktan söz edebiliyor?”diyerek sert bir dille eleştirdi.

Konunun ayrıntılarını YENİDÜZEN ile paylaşan Şahiner, şöyle devam etti:

“Yazılı olarak Yeşil Barış Hareketine numune alabilecek ve analiz yaptırabileceksiniz diye yazılı izin verdiler. Numuneler alındı, Feriha Tel, bu numunelerle birlikte kendileri de YBH olarak ayrı test yaptırabilecekleri sözüyle Türkiye’ye gittiler. Mevcut analizlerin yanında farklı analiz de talep edildi, akaryakıttaki rutin analizler dışında ‘içinde tehlikeli kimyasal atık katıldığı’ iddialarına karşın ekstra tahliller yaptırmak istedi. Başbakanın emriyle bu engellendi. Başbakan, laboratuarı arayarak, ‘sadece benim istediğim tahliller yapılacak, sonucu sadece bana bildirilecek dedi’”

“Tahlillerin yapılmasını veya paylaşılmasını engelleyenle nasıl olur da şeffaflıktan söz edebiliyor?”

Ülkeye getirilen akaryakıtın Lübnan’ın santrallerini devre dışı bırakan akaryakıta ait bir kısım olduğu iddiasının netleşmesi için söz konusu tahlillerin istendiğini kaydeden Şahiner, “Bu tahlillerin yapılmasını veya istek sahibiyle paylaşılmasını engelleyen Başbakan nasıl olur da şeffaflıktan söz edebiliyor?” diye sordu.

“Tel, analiz sonuçlarını almadan geri dönüyor”

Feriha Tel’İn gerekli analiz sonuçlarını alamadan adaya dönmek üzere olduğunu anlatan Şahiner, “Türkiye’de Feriha Tel’e kimyasal analiz tahlili yapılmayacak ve sonuçlar önce Başbakan ile paylaşılacak dendi. Ülke jeneratörlerini iflas ettirebilecek bir akaryakıt iddiası varken sonuçlar Ombudsman ile dahi paylaşılmadan Başbakan ile mi paylaşılacak? Bunun neresi şeffaflık, neresi tarafsız yaklaşım?” dedi.