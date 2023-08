Şahiner: Hükümet’ten T&T’ye 60 milyon Euro vergi affı

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Ercan Havaalanı İşletmecisi Emrullah Turanlı’nın şirketi T&T’ye ek sözleşme yaparak, 60 milyon Euro’ya yakın vergi affı sağladığını açıkladı.

Şahiner, Resmi Gazete’de yayımlanmayan karara ulaşarak, belgeyi de paylaştı.

Hükümeti de eleştiren Şahiner, “Yalanı ve hırsızlığı sıradanlaştıran, yolsuzluk ve rüşveti normalleştiren bu sözde hükümetin artık hiçbir haysiyeti ve itibarı kalmamıştır” dedi.

Şahiner’in açıklaması şöyle: UBP-DP-YDP iktidarı her geçen gün haysiyetin ranta satıldığı, yolsuzluğun ve kıyağın daha çok değere bindiği, ahlakın çöpe atıldığı, usulsüzlüğün usul olduğu liyakatsiz bir düzen yaratmaktadır. Bu gasp düzeninde; emekçiye, esnafa, turizmciye, üreticiye hiç bir kolaylık tanınmazken yandaşlara her türlü kıyak sağlanmaktadır. Güle oynaya, sessiz sedasız, gizleyebileceklerini zannederek; halkının hakkını Emrullah Turanlı’nın şirketi olan T&T’nin kasasına koymak için bakanlar kurulu kararı aldılar.

Vatandaş borçlarını ödeyemezken, esnaf borçları yüzünden kepenk indirirken, asgari ücretli açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken, üretici ürettikçe batıyorken, öğrencilere çadırda eğitim reva görülürken, ortaçağ karanlığındaki bozuk yollarda gençlerimizi yitirirken, hastaların yaşam hakkı ilaç yok diye elinden alınırken UBP –DP-YDP hükümetinin tek icraatı Emrullah Turanlı'nın şirketinin kasasına halkından çaldığını koymak.

2012 yılında imzalanan Ercan Özelleştirme İhalesi’nin İdari ve Teknik Şartnamesi, hukuken daha sonra imzalanacak olan ek sözleşmelere zemin teşkil etmek zorundadır. Daha sonra imzalanan ek sözleşmelerin bu şartnameye uygun olması gerekmektedir. İdari ve Teknik Şartname ’de mücbir sebep ile ilgili kıstasların açık ve net bir şekilde yazıyor olmasına ve yapılacak olan havalimanının uluslararası havacılık standartlarına uygun olması yükümlülüğüne rağmen, UBP-DP-YDP Hükümeti bu yasal yükümlülüklerini görmezden gelerek 60 milyon Euro’yu T&T şirketinin kasasına koyacaktır.

Hükümet yine yandaşlarına rant aktarmanın en etkin ve kestirme yolunu aramanın ve bulmanın peşindedir. Bunun için de yine her zamanki gibi hukuku yok saymaktadır.

Yalanı ve hırsızlığı sıradanlaştıran, yolsuzluk ve rüşveti normalleştiren bu sözde hükümetin artık hiçbir haysiyeti ve itibarı kalmamıştır. Bakanlık yapanlar da makam sevdası ile oturdukları koltuklarda daha uzun süre kalabilmek amacıyla bu yandaş kayırmacılığında üç maymunu oynamaya halkına ihanet etmeye devam etmekte, utanmamaktadır.

Hükümet koltuğunda oturanlar unutmamalıdır ki çektikleri her kıyak, Kıbrıs Türk halkının emeğidir. İhlal ettiğiniz her bir şartname maddesi, yasadışılıktır. Yolsuzlukla elde ettiğiniz her servet, bu halktan çaldıklarınızdır.

Ü(K-1)1093-2023 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli imzalanması onaylanan Ek Sözleşme 5’in ödenmesi gereken vergilere ilişkin getirilen muafiyetler ile ilgili maddeler: