Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ekonomi ve sağlık tartışıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, genel kurulda “Hayat Pahalılığının Hane Halkına ve Maliyeye Etkisi” konulu güncel konuşma yaptı. Üretimin hiç olmadığı kadar zarar gördüğünü ifade eden Şahiner, asgari ücretli ve özel sektör çalışanları için her anın cehenneme dönüştüğünü kaydetti.

Nisan ayı hayat pahalılığı oranının açıklandığını ve tartışmaların başladığını dile getiren Şahiner, “Devlet, doğru planlama yapmak istiyorsa, gerçek verilerle ülkeyi buluşturmak zorunda” dedi.

İstatistik Kurumu’nun doğru yerden verileri alması ve enflasyon sepetinin güncellenmesi gerektiğini ifade eden Şahiner, sepetin, 2015 yılından kalma olduğunu söyledi. Tüketim sepetinde hiç kullanılmayan ürünler olduğunu belirten Şahiner, açıklanan rakamların halkın alım gücünü yansımayacağını kaydetti.

Salahi Şahiner, “Bu anlamsız veriler ve rakamlar üzerinden ilgili birimlerin kalkınma planı yapamayacak" diyerek, Maliye'nin yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Şahiner, hayat pahalılığını, maaşlara yansıtmama yoluna girilip, girilmeyeceğini sordu.