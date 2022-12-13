Şahiner: “Bütçe, durumu idare bütçesi bile değil”

Bütçenin yüzde 31’inin yok hükmünde olduğuna işaret eden CTP Milletvekili Salahi Şahiner, hükümete, “Ülkedeki gerçekleri görmek zorundasınız” diyerek seslendi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “2023 Bütçesinde Bizi Neler Bekliyor” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında ilk olarak içtüzük gereği denetim gününde hükümet yetkililerinin salonda olması gerektiğini belirten Şahiner, hükümet yetkililerinden birilerinin salona çağrılmasını istedi.

Bütçe görüşmelerinin komitede bittiğini hatırlatan Şahiner, böyle tutarsız ve öngörüsüz bir bütçeyle karşılaşmadıklarını ifade etti.

Her alanda ekonominin çarklarının ve tarımsal üretimin durmak üzere olduğunu belirten Şahiner, “bütçenin, durumu idare bütçesi bile olmadığını” kaydetti.

“Ekonomi cahili ekonomi yönetimiyle ülkeyi zor bir yıl bekleyeceğini” belirten Şahiner, ülkedeki avantajların yeterli şekilde kullanılamadığını söyledi. İthalatın gelecek yılda artacağını ifade eden Şahiner, Türk Lirası’nın gidişatının ek bütçeye gidilmesini getirebileceğini belirtti.



“Yaralara tuz, biber olacak bir bütçe”

“Yaralara tuz, biber olacak bir bütçeyle karşı karşıya olunduğunu” kaydeden Şahiner, “Kamu kaynakları tüketildi” diyerek, kamu kaynaklarının korunması konusunda hükümetin atacağı herhangi bir adım olmadığını işaret etti. Hükümetin ekonomik akıldan yoksun olduğunu ileri süren Salahi Şahiner, üreticinin, üretimden koparılmaması gerektiğini kaydetti. Bütçede giderleri azaltacak önlemlerin alınmadığını belirten Şahiner, vergi denetimlerine değinerek, “ülkedeki kayıtlı kayıt dışının daha büyük olduğunu” belirtti.

Gelirler Bütçesi’nin uzun tartışmalara neden olduğunu belirten Salahi Şahiner, “Gelirler Bütçesi de şişirilmiştir” dedi. Şahiner, bütçe açığının daha da büyüyeceği endişesini dile getirdi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, ülkede Rekabet Kurulu kurulurken, rekabetin sağlanmasının hedeflendiğini dile getirerek, önemli olanın Merkezi İhale Komisyonu’nun yapısının güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.



Maliye Bakanı Şan: “Bazı hususlarda endişelerimiz ortak”

Maliye Bakanı Alişan Şan söz alarak, Şahiner’e yanıt verdi, bazı hususlarda ortak endişeleri olduğunu ifade etti, Merkezi İhale Komisyonu’nun yaşadığı sıkıntıları daha önce dile getirdiğini kaydetti.

Şahiner, Merkezi İhale Komisyonu’nun yasalarında değişiklik yapılması, daha fazla uzmanlarının olması gerektiğini söyledi. El birliğiyle mücadele etmenin şart olduğunu belirten Şan, sınır kapılarıyla ilgili ciddi gelirler olduğunu söyledi. Bu konuyla ilgili açılımların devam edeceğini ifade eden Bakan Şan, gelirlerin kaybedilmemesi ve geçişlerin daha rahatlamasını sağlamanın ortak hedefleri olduğunu belirtti.



“Endişeler boşa çıkacak”

Bütçe maratonunun komitede tamamlandığını dile getiren Şan, bütçeyle ilgili aynı eleştirilerin daha önce de yapıldığına değinerek, endişelerin boşa çıkacağını düşündüğünü belirtti. Gelecek yıl bu endişelerin yersiz olacağının görüleceği görüşünü paylaşan Şan, gelirleri artırma noktasında mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Forex, şans oyunları gibi yasaları gündeme getireceklerini kaydeden Şan, kayıt dışılığın ciddi şekilde gelirlerde kayba neden olduğunu anlattı. Artık yerinden denetlemenin çok güç olduğunu belirten Bakan Şan, “Gerçekten uzak bir denetim şekli olur” dedi.

Yeni teknolojilerin kurumlarla buluşturulması gerektiğini ifade eden Bakan Şan, e-devletin bu bağlamda çok önemli olduğunu vurguladı. “Bu konuda hassasiyetim çok büyüktür” diyen Bakan Şan, atılacak adımlarla alt yapıların hazırlanacağını söyledi.

“Ben reklam yapmayacağım”

Bütçedeki gelirler kısmını şimdi konuşmak istemediğini ifade eden Bakan Şan, bütçe görüşmeleri sırasında bunlara cevap vereceğini söyledi. Kürsünün reklam yeri olmadığını kaydeden Bakan Şan, “Ben reklam yapmayacağım” dedi.

Göreve geldiği günden beri sorunları yasalar nezdinde çözmek için çalıştığını kaydeden Şan, popülizm yapmadığını söyledi.

Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının yaklaşık 2 ay önce kendisini ziyaret ettiğini anlatan Bakan Şan, aktarabildikleri kaynağı aktardıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ve sorunun çözülmediğini belirtti. Birilerinin konuşmasını kayda geçirdiğini düşündüğünü ifade eden Şan, “Evet seçim yasağı bittikten sonra formülün bende olduğunu söyledim” dedi.

Bölgedeki belediye başkan adayının kazanacağı kehanetinde bulunduğunu söyleyen Şan, kötü bir niyeti olmadığını belirtti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yerinden, “Belediye başkanının kim olacağından bağımsız bir şekilde oradaki emekçilerin ödenmesi noktasındaki bir formüldür değil mi?” sorusu üzerine Bakanı Şan, “Tabii” yanıtını verdi.

Bir siyasi partinin mensubu olduğunu ve adaylarının kazanacağı iddiasında bulunabileceğini ifade eden Şan, 25 Aralık’tan sonra da elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.



“Adımın ihaleci bir bakan olarak geçmesini asla istemem”

Bakan Şan süreçlerin kısalması gerektiğini belirterek, birkaç gün içinde kararların alınması gerektiğini söyledi. 5 aydır görevde olduğunu dile getiren Bakan Şan, “Tek bir defa hangi ihaleyi, kimin aldığını, kimin kapattığını sormadım. Adımın da ihaleci bir bakan olarak geçmesini asla istemem” dedi.

Öte yandan Şahiner, ülkede 2 günlük yakıt kaldığını da savundu.