Şahiner: “Bu işin üzerinden kara para aklanacak”

Cumhuriyet Meclisi’nde kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Bu Hükümet Döneminde Açılan İhalelerin Sonuçlandırılamamasının Arkasında Yatanlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Son dönemde sayısız ihalenin iptal edilip durdurulduğunu kaydeden Şahiner, bunun sorumlusu olarak MİK Yasası, süreçlerin doğru olmaması gibi nedenlerin gösterildiğini belirtti.

Bu konuda öne sürülenlerin doğru olmadığını ifade eden Şahiner, Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanı olması öncesi aynı yasalarla sürecin gayet düzgün şekilde işlediğini anlattı.

Ancak daha sonra doğrudan alım isteğiyle ihalelerin sürekli iptal edilip durdurulduğunu kaydeden Şahiner, doğrudan alımlar tam gaz ilerlerlerken devlet yüz milyonlarca lira zarar ederken ihalelerin “battos” olduğunu söyledi, böyle giderse kapıda “karanlık, pahalılık, çevre kirliliği” olduğunu kaydetti.

Hava yolları ihalesine işaret eden Şahiner, bu çerçevede “bir bırakmadılar ki pazarlık yapalım” sözlerini eleştirdi, bir bakanın bir şirketle pazarlık yapıp sonra ihale açması gibi bir yöntemin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Katı atık alanı ihalesi konusunda da konuşan Şahiner, ihalenin yangın nedeniyle iptal olduğunun söylendiğini ancak yangın olmasa bile şartnameye göre alım garantisi verildiğini ifade etti, bunun yürüyecek bir sistem olmadığını kaydetti.

Yakıt ihalesinin de çok konuşulduğunu belirten Şahiner, “Bu ihale istense çoktan biterdi” dedi. 6 yıl boyunca hiç tartışma ve sorun yaşanmadan akaryakıt ihalelerinin yapıldığını ve yakıt sağlandığını belirten Şahiner, “Arıklı’nın TPIC sevdası” nedeniyle yüz milyonlarca lira zarar edildiğini savundu.

Şahiner, Bakanlar Kurulu’nun ihale iptal edemeyeceğini vurguladı.

Kıb-Tek ihalesinde düşük fiyat sunan firmaların bugün 80 dolar teklif verdiğini dile getiren Şahiner, bu konuda açıklama istedi.

Teknecik Elektrik Santralı'nda karbon salınımı konusunda da gerekenin yapılması gerektiğini belirten Şahiner, eğer bir filtre takılacaksa bunun bilimsel çalışma sonucu ve ihaleyle yapılması gerektiğini ifade etti.

Rekabet Kurulu'nun işlevinin önemine işaret eden Şahiner, ihaleler açısından da bu kurumun öneminin büyük olduğunu anlattı.

Şirketlerin Rekabet Kurulu'na gitme hakkı olduğunu belirten Şahiner, eğer günün sonunda Rekabet Kurulu tarafından bir ihale durduruluyorsa bunun ortada yanlış yapılan bir şey olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Şan: “Risk almamak için gerekli önlemler alındı”

Cevap vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Alişan Şan, hemen her Meclis toplantısında ihaleler konusunun gündeme geldiğini belirtti.

“MİK ihalelerin sahibi değildir” diyen Şan, MİK’in sadece aracılık yaptığını söyledi.

Halkta sanki tüm ihaleleri açıp kapayan, şartnameleri yazan MİK’miş gibi bir algı oluştuğunu dile getiren Şan, bunu açıklığa kavuşturmak istediğini kaydetti.

Rekabet Kurulu'na üye atamasının en erken zamanda yapılacağını söyleyen Şan, havayolları konusunda hiç ihale söz konusu olmadığını dile getirdi.

Güngör Katı Atık Tesisi konusundaki ihalenin esas iptal nedeninin yangın olduğunu dile getiren Şan, bu yangında çöplerin ne kadarının yandığının, gazların kalıp kalmadığının görülmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Önümüzdeki süreçte, yapılan ikazları mutlaka dikkate alacaklarını dile getiren Şan, ortak amacın ülkeyi ileriye taşımak olduğunu kaydetti.

Akaryakıt ihalesinin pazarlık usulü çıkıldığını söyleyen Şan, ihalelerin açılıp iptal edileceğini kimsenin öngörmediğini, ancak firmaların ardı kesilmeyen itirazları sonucu gelinen noktada pazarlık usulü çıkılmak zorunda kalındığını kaydetti.

Daha önce 19 dolar teklif veren firmanın 80 dolar teklif verdiğini söyleyen Şan, 19 dolarlık teklif ilk açıklandığında tepki aldığını, bu fiyata getirilip getirilemeyeceğinden şüphe duyulduğunu ifade etti. Şan, bu çerçevede, risk almamak için gereken önlemlerin alındığını anlattı.

İhale sürecine değinen Şan, farklı alternatiflerin değerlendirilmesi için 200 bin tondan 150 bin tona düşüldüğünü anlattı, Rekabet Kurulu’na atamalar konusunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Şahiner: “Bu işin üzerinden kara para aklanacak”

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, ihale şartnamelerinde yapılan değişikliklere işaret ederek, teminat miktarının çok yüksek olduğunu kaydetti, “Bu işin üzerinden kara para aklanacak” dedi.

Şahiner opsiyon belgesi istenebileceğini söyledi.

Şan: “Opsiyon belgesi de aynı amacı taşıyor”

Yerinden söz alan Bakan Şan da amacın halkı mağdur etmemek ve yaşanabilecek sorunların önüne geçmek olduğunu ifade etti. İstekli firmanın teminat mektubu ve depozitoyla ciddi bir sorumluluk altına girdiğini dile getiren Şan, opsiyon belgesinin de aynı amacı taşıdığını kaydetti.

Şahiner: "Yine ihalesiz alım mı yapılacak?"

Şahiner de bu teminatı verecek firma bulunmazsa ne olacağını sordu, bu sistemin işlemeyeceğini söyledi, "yine ihalesiz alım mı yapılacak?" sorusunu yöneltti.