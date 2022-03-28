Şahiner: “Atanmışların yaptığı hatalar nedeniyle bile bile karanlığa gömülüyoruz”

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Bu gemi böyle yürümez” dedi, elektrik kesintilerine yönelik bilgilerin kamuoyuna doğru yansıtılmadığını söyledi.

Şahiner, üretim yetersizliğinden dolayı elektrik kesinti yaşandığının doğru olsa da kapasite eksikliğinden sorun yaşandığının doğru olmadığını belirtti.

“Bu, Kıb-Tek’in suçu değil, atanmışların yaptığı hatalar nedeniyle bile bile karanlığa gömülüyoruz” diyen Şahiner, bakım onarımın zamanında yapılmamasından dolayı sorun yaşandığını kaydetti.

Şahiner, buhar tribünlerine zarar verildiğine yönelik bilgiyi paylaştı.

Taçoy: “Muhalefetin işi olanı da olmayanı da söylemek”

Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Şahiner tarafından sürecin yanlış yönlendirdiğini savundu.

KıB-Tek’in yaptığı akaryakıt alımı anlaşmasına göre; 1-3 Şubat, 15-17 Şubat, 1-3 Mart, 20-22 Mart, 19-21 Nisan’da 12’şer bin ton, toplamda ise 60 bin ton yakıt geleceğini olduğunu söyledi.

20-22 Mart’taki akaryakıt gelmemesinin nedeninin Rusya-Ukrayna arasındaki kriz olduğunu savunan Taçoy, firmanın akaryakıta ulaşamadığını, bu nedenle de adaya gelemediğini öne sürdü.

Taçoy, şu anda kurumun elinde 6 gün yetecek, 2 bin 400 ton yakıt olduğunu belirterek, yeni yakıtın Çarşamba günü geleceğini dile getirdi.

Gündüz saatlerinde güneş enerjisi üretiminin yüksek olduğunu, bu nedenle güneyden de AKSA’dan elektrik almaya gerek olmadığını belirten Taçoy, “Gündüzleri elektrik almaya ihtiyaç yok” dedi.

Taçoy, Teknecik’te 3 makinede arıza olduğunu da kaydetti.

“Muhalefetin işi bu… Başka işi yok”

Taçoy, “Halkı yanlış yönlendiriliyor. Muhalefetin işi bu. Başka işi yok. Olanı olmayanı söyleyecek” dedi.

Taçoy, hava sıcaklığı arttıkça planlanan elektrik kesintilerin yapılmamaya başladığını dile getirdi.

Bakan olduğu dönemde, 2020 yılında halka yansıtmadan, devlet tarifelerine zam yaptığını dile getiren Taçoy, “2020’den sonra ne yapılması gerektiğini de söyledim” dedi.