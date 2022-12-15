‘Sahibinin haberi olmadan evi sattı, tutuklandı

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlı A.İ.’nin Ekim ayı içerisinde başkasına ait olan evi, habersiz bir şekilde 130 bin TL karşılığında sattığını, yine başkasına ait bir başka ev içinse 50 bin TL kaparo aldığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, olayın ardından yurtdışına kaçan zanlının 14 Aralık tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının söz konusu parayı ne yaptığı konusunda araştırmanın devam ettiğini, alınması gereken tanık ifadelerinin mevcut olduğunu ve zanlının bu safhada serbest kalması halinde tanıklara ulaşabileceğinden ötürü 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün süre ile polis hücrelerinde tutuklu kalmasına emir verdi.