Kıbrıslı Türk Özer Şahanoğlu, Hollanda’daki ilk Kıbrıslı UNICEF öğrenci örgütü başkanı oldu.

Şahanoğlu, göreve geldiği günden bugüne yönetim kurulu ve üyeleri ile birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Türkiye ve Suriye’deki depremlerden etkilenen çocuklar için bağış toplama etkinliği düzenlediklerini belirten Şahanoğlu, “Fildişi Sahili’ndeki çocukların eğitim hakkına erişebilmesi için de, ülkelerindeki plastik kirliliğini azalarak plastiklerden geri dönüştürülen malzemelerle sınıflar ve okullar yapılmasını hedefleyen proje içinde aktif şekilde kampanya düzenliyoruz” dedi.

Şahanoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde de çocuk haklarının korunmasında ilerlemeler görmek istediğini dile getirdi, ücretsiz, bilimsel, çağdaş, kapsayıcı ve sorgulayıcı eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu söyledi.

Şahanoğlu’nun açıklaması şöyle: "Hollanda’daki Tilburg Üniversitesi’nde UNICEF Hollanda’ya bağlı UNICEF Tilburg Öğrenci Örgütü’nün eski başkanı ve yönetim kurulu tarafından geçtiğimiz yılın yazında 2022/23 akademik yılı için başkanlık görevine seçilmiş bulunmaktayım. Gönüllülük esasına dayalı olarak hiç bir kar gütmeden yürütmeye başladığım bu pozisyonda göreve seçilmek benim için çok değerli bir adım oldu. Bir Kıbrıslı olarak, sahip olduğum değerleri, kültürümü ve ülkemi her daim temsil etmek en başta gelen değerlerimden olduğu kadar, ülkemde barış, demokrasi ve huzuru dilemenin yanı sıra dünyanın neresinde olursa olsun, aynı hedefler için mücadele etmeyi kendime insani bir görev bilirim. Kıbrıslı bir genç olarak, barışın önemini geldiğim tarihi yaşantıdan ötürü net kavrayabilecek bir konumda olduğuma inanıyorum, bu nedenle özellikle çatışmalı ülkelerde ve savaşlarda, barışın olmayışından en çok mağdur olan kesim olan çocukların haklarını savunmaya hazırlanıyorum. Her çocuğun barış ve huzur içerisinde yaşamaya hakkı olmalıdır. Çağdaş ve modern koşullar altında eşitlikçi ve kapsayıcı bir eğitim görmek, şiddetsiz ve haklarının korunduğu bir ortamda hayatını idame ettirebilme hakkına sahip olabilmelidir. Sağlıklı toplumların temelini atmak için, geleceğin toplumlarını oluşturacak olan bireyleri, bugün henüz çocukken iyi koşullar altında yetiştirerek, geleceği garanti altın almak hepimizin öncelikleri arasında bulunmalıdır. Hiçbir çocuk doğacağı yeri seçemez, ama biz onları barış içerisinde bir dünyada yaşayabilmeleri için farkındalık yaratmayı seçebiliriz. Açıklamamda, aynı zamanda yer vermek istediğim bir diğer konu ise ülkemizdede çocuk haklarını garanti altına alabilmek için yapabileceklerimizidir.

17 yaşımda, 2020 yılının yazında, yürüttüğüm aktivizm projesi sonucunda eğitim bakanlığına insan hakları eğitimi savunuculuğu yaparak bir rapor sunmuştum ve bakanlık tarafından okullarda temel hak ve özgürlüklerin ve ülkemizde bu özgürlükleri koruyan yasal hakların okullarda çocuklara tanıtılmasının savunuculuğunu yapmıştım. Okullarda insan hakları eğitimi, çocukların çağdaş, açık görüşlü, bilimsel ve sorgulayıcı bir eğitim almaya yaklaşmalarını sağlayarak, haklarını erken yaşta kavramalarına vesile olabilir. Bu nedenle, bu çağrımı yineliyor ve seçilidğim bu başkanlık görevini toplumumu temsil ederek icraa ederken, ülkemdede çocukların haklarının korunmasında ilerlemeler görmek istiyorum. Ücretsiz, bilimsel, çağdaş, kapsayıcı ve sorgulayıcı eğitim her çocuğun hakkıdır.

Bu pozisyona seçildiğimden beri yönetim kurulum ve üyeleri ile birlikte çeşitli önemli çalışmalara imza atmış bulunmaktayız. Örneği Türkiye ve Suriye’deki depremlerden etkilenen çocuklar için bağış toplama etkinliği düzenlemiş, UNICEF Hollanda’nın bu yılki ana hedefi olan Fildişi Sahili’ndeki çocukların eğitim hakkına erişebilmesi için de, ülkelerindeki plastik kirliliğini azalarak plastiklerden geri dönüştürülen malzemelerle sınıflar ve okullar yapılmasını hedefleyen proje içinde aktif şekilde kampanya düzenliyoruz.”

UNICEF NEDİR?

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu kısacası UNICEF olarak söylenir (İngilizce: United Nations International Children's Emergency Fund), 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuş ve daha sonra 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunma çalışmaları yaparak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirildi. "Uluslararası" ve "acil" kelimeleri silinmesine rağmen kısaltması değişmedi.