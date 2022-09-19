Şahali'den Arıklı'ya KIB-TEK çıkışı: “Yargılanacaksınız!”

CTP Milletvekili Erkut Şahali ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı arasında sosyal medyada polemik yaşandı.

Şahali, KIB-TEK’te yaşananlarla ilgili Arıklı’ya sert çıktı, "Yargılanacaksınız!" dedi.

İşte o polemik:

ERKUT ŞAHALİ: KIB-TEK'te işleri rayından çıkaran, ihalesiz alımları başlatan zat, şimdi çıkmış "pahalı aldık nasıl hesap veririz, spot piyasadan alsak ucuz olurdu, bürokrat mafya el ele" falan diyor.

A akıllım!

Uykudaydın da şimdi uyandın, yoksa dalgada mısın?

Aderse teslim ihaleyi sen başlattın, hepsine imza attın.

Spot piyasa dediğin, birilerinin sipariş ettiği evsafta olmadığı için almayı reddettiği, ne idüğü bersiz mallar piyasasıdır.

Senin tankerlerle taşıttığın yakıt da öyleydi, senin marifetin...

Atanmışın seçilmişten üstün olduğunu söylüyorsun, o senin iradenle orada. Atama kararnamesi senin imzanla yürürlüğe girer.

Şimdi zeytinyağı gibi suyu alt etmeye çalışma!

Bizi yeme!

Hepiniz ortaksınız, tüm kararlara birlikte imza attınız.

Alırken de atama yaparken de.

#yargılanacaksınız

Er ya da geç!

Ama öyle, ama böyle...

ERHAN ARIKLI: Söylediklerin tümü ile yalan ve gerçek dışı şeyler. Aslında herşey CTP’nin atadığı yönetimin Sayıştay memurlarını Kuruma sokmamak ile başladı. Vurgunu başlatan sizsiniz...

ERKUT ŞAHALİ: Erhan Arklı diyeceğin buysa, gerçekten burnunun ucunu bile göremiyorsun!

Sözünü ettiğin her ne ise üstünden bir asır geçti...

2019 mayısında, depoları ağzına kadar yakıt dolu, tüm ünitelerinin periyodik bakımları yapılmış ve çalışır vaziyette olan, kasasında para bulunan ve bakanlar kurulu kararıyla santral için yatırım kararı alınmış Kıb-Tek devreden kabinenin bir üyesine böyle yavan argümanlarla mı geliyorsun yani şimdi?

Olmadı...

Ben diyorum ki ihalesiz fahiş fiyatlı yakıt alımından da, kalitesiz yakıttan da, adrese teslim ihalelerden ve üretim yetersizliğine neden olan arızalı santrallerden de sen sorumlusun.

Kah şahsen, kah kabine üyesi olarak.

O nedenle, n'aparsan yap, ne dersen de, #yargılanacaksınız!