Şahali: "Yükseköğrenimde prestij yeniden tesis edilmeli"

Öğrencilere ‘kısmi af’ olarak nitelendirilen Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’te gündeme geldi, komitede ivedilikle görüşülmesi oybirliğiyle onaylandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, yükseköğrenim sektörünün ülke için cazibe olduğunu ancak bu başarının Kıbrıs Türk halkına arzu edilen hizmeti vermediğini kaydetti.

Şahali, üniversitelerin öğrencilerini kayıt-kabulden sonra bağlarının koptuğunu, pek çok şüphe ve spekülasyonu gündeme getirdiğini belirtti.

Yasanın fırsat olarak bilinmesi gerektiğini ifade eden Şahali, yükseköğrenim alanının prestijini hak ettiği ölçüde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yasa tasarısının istismar kapsamında olmayan, ülkeye öğrenci olarak gelip, eğitim yaşamı kesintiye uğrayanlara eğitim hakkının iade edilmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, yasa tasarısının hayata geçmesi ile öğrencilerin ara verdiği eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti.

YÖDAK’ı da eleştiren Çavuşoğlu, “Amaç edilen noktada değil. Kapatılması gereken, düzeltilmesi gereken, istismar edilen yerleri de görüyorum” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali: “Arzu edilen noktada değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, yükseköğrenim sektörünün ülke için cazibe olduğunu ancak bu başarının Kıbrıs Türk halkına arzu edilen hizmeti vermediğini kaydetti.

Şahali, üniversitelerin öğrencilerini kayıt-kabulden sonra bağlarının koptuğunu, pek çok şüphe ve spekülasyonu gündeme getirdiğini belirtti.

“Yükseköğrenimle ilgili beklenti çoktur. Dışarıya açılan en önemli kapılarından biri” diyen Şahali, “Bu yasayı, bir bağ kurmaları için af yasası olarak görmemek, yükseköğrenimde prestijin yeniden tesis edilmesi için de değerlendirilmeli” dedi.

Üniversitelerin YÖDAK denetimine dahil olduğunu belirten Şahali, yasayı fırsat olarak bilerek, yükseköğrenim alanının prestijini hak ettiği ölçüde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: “Kapatılması gereken, düzeltilmesi gereken, istismar edilen yerleri de görüyorum”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yasa tasarısının istismar kapsamında olmayan, öğrenci olarak gelip, eğitim yaşamı kesintiye uğrayanlara eğitim hakkının iade edilmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, yasa tasarısının hayata geçmesi ile ara verilen eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığı ile e-vize çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, ülke yükseköğrenimden çok şey bekliyor. İstismarlarla öne çıkan tartışmalar sektöre zarar verebilir. Bunu daralmak hepimizin görevi… E-vize ile bu istismarlar önlenecek” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, YÖDAK kurulurken, amaç edilen noktada olunmadığını vurguladı, bu konuda kurumu eleştirdi.

“Kapatılması gereken, düzeltilmesi gereken, istismar edilen yerleri de görüyorum” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, bu konudaki mücadelenin süreceğini belirtti.