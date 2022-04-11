Şahali izahat istedi “Kişiye özel değişiklik yapılamaz”

Meclis’te Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündeme geldi. CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyduğuna dair izahat vermesinin şart olduğunu söyledi.

Sınırlandırılmış görev sürelerinin bir güvence olduğunu ifade eden Şahali, “Kimden ve neyden ötürü bu değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Meclis açısından kişiye özel yasa değişikliği yapılamaz” dedi.

Erhürman: “Maksimum 2 dönem görev yapmalı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘usul’ ile ilgili söz aldı, “Ne BTHK başkanının performansı ne de bu işin partizanca yapıldığında dair iddiamız yok” dedi. Erhürman, bu gibi kurullardaki yapının maksimum 2 dönem görev yapması, sonrasında da atanmamasına ilişkin olması gerektiğine işaret etti.

Arıklı: “Görev süreleriyle ilgili kısıtlama olmayan birçok kurum var”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkedeki insan kaynaklarının sınırlı olduğunu savundu, bazı kurumlarda devamlılığın esas olması gerektiğini söyledi.

BTHK’nın ülkedeki en nadir ve ihtiyaç duyulan bir kurum olduğunu ifade eden Arıklı, görev süreleriyle ilgili kısıtlama olmayan birçok kurum olduğunu öne sürdü.