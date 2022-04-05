“Sağlıkta sıkıntılar var mı, evet var”

Sağlık Bakanı Ali Pilli sağlıkta sıkıntılar olduğunu söyledi. Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Pilli pandemideki sıkıntılara rağmen yoğun bakım yataklarını artırdıklarını, 46 yeni yatağı devreye koyduklarını iddia etti.

“Girne’de 6 ay içinde bitecek bir hastane inşaatımız vardır ancak ekonomik kriz nedeniyle ihaleler sonuçlanmamıştır” diyen Pilli hastane inşaatları ile ilgili bilgiler verdi.

Kalp Damar Cerrahisi bölümündeki ihalenin de ekonomik kriz nedeniyle sonuçlanamadığını anlatan Pilli “Çalışmalarımınız devam ediyor” dedi.

"800 binin üzerinde aşı yapıldı, tam aşılıların oranı % 83"

800 binin üzerinde aşı yapıldığını, aşısının tamamlayanların oranının % 83 olduğunu ifade eden Pilli “Tamam yeterli olmayabilir, ancak belli bir düzeye getirdik” dedi.

Vaka sayısı ile ölümlerin de arttığına dikkati çeken Pilli ölenlerin genellikle kronik hastalığı olanlar olduğuna vurgu yaptı.