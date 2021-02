Sağlıkta örgütlü üç sendikadan eylem: "Hemşire istihdamları yetersiz"

Sağlıkta örgütlü üç sendika, yapılan ve yapılacağı söz verilen hemşire istihdamlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Pandemi Hastanesi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yapılan 43 hemşire istihdamına ilave olarak 57 hemşire daha istihdam edilecek olmasının, hemşire sıkıntısının ortadan kaldırmayacağı gerekçesiyle Pandemi Hastanesi önünde eylem düzenledi. Sendikalar hemşirelik sınavında başarı gösteren 199 hemşirenin tümünün de istihdam edilmesini talep etti.

Atan: "Hemşiler 14 saat nöbet tutmak zorunda kalıyor"

Eylemde sendikaların başkan ve bazı üst düzey temsilcileri yer aldı. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, konuşmasında hükümeti, hemşire ihtiyacı konusunda “duyarsızlık” ve “basiretsizlikle” suçladı.

Vakaların artmasıyla hemşirelerin sırtındaki yükün de arttığını belirten Atan, yapılan ve yapılacak olan hemşire istihdamlarının (100 hemşirenin) yetmeyeceğini, hemşirelerin girdiği sınavda başarılı olan 199 hemşirenin tümünün de istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

Atan, başka bir ilçedeki hastanenin doğum servisi kapatılarak hemşireleri Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanelere çekmek zorunda kalındığını belirtti.

Atan ayrıca, hemşirelerin 14 saat nöbet tutmak zorunda kaldığını, 14 saat nöbet tutan hemşirelerden bir sonraki gün verim beklemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Özgöçmen: "199 hemşirenin tamamı sisteme kazandırılmalı"

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ise, hemşire istihdamının (43+57 hemşirenin) yetersiz olduğunu 199 hemşirenin tamamının da sisteme kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Vaka sayısındaki artışa ve mutasyona uğrayan virüsün bulaş riskinin daha yüksek oluşuna işaret eden Özgöçmen, diğer hastanelerden de personel çekmek zorunda kaldıklarını, bu kez de işlerin aksadığını belirtti.

İstihdamlar konusunda Sağlık Bakanlığının elini masaya vurması gerektiğini belirten Özgöçmen, “Bu çalışma koşullarıyla hiçbir yere yetişemiyoruz” dedi.

Bengihan: "Yoğun bakımdaki her üç hastaya bir hemşire bakıyor"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hemşire istihdamı için mali durumun gerekçe gösterilmesine atıfta bulunarak, sağlığın telafisinin olamayacağını ancak ekonomik sorunların çözülebileceğini belirtti.

Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde istihdam yetkisinin mevsimlik işçi ve sözleşmeli işçi alımı için kullanıldığı iddiasında bulunan Bengihan, bugün ise 199 hemşirenin tümünün istihdamı talebi karşısında ekonomik tedbirlerin öne sürüldüğünü belirtti.

Bengihan ayrıca, bulaşın artmasından hükümeti sorumlu tutarak, bulaşın artma nedeninin karantinasız girişler için baskı yapan örgütler ve bu örgütlerin baskılarını dinleyen hükümet olduğunu savundu.

Tatar’ın başbakanlık görevi döneminde hemşirelerin ek mesailerinin ödenmesi, birikmiş izinlerinin kullandırılması ve birikmiş izinlerin yanmaması için söz verildiğini ancak bunların hiçbirinin yerine getirilmediğini anlatan Bengihan, hükümet edenlerin sağlıktaki sorunların çözümü yönde gailesi olduğuna inanmadığını söyledi.

Bengihan, yoğun bakımdaki her bir hastaya bir hemşirenin bakması gerekirken, bugün yoğun bakımdaki her üç hastayla bir hemşirenin ilgilenmek zorunda kaldığını; koğuşlardaki her beş hasta için bir hemşire olması gerektiğini, bugün her 15 hastaya bir hemşire düştüğünü anlattı.

Maliye Bakanlığının istihdam edilen 43 hemşireye ek olarak 57 hemşirenin daha istihdam edilebileceği açıklaması ile ilgili Bengihan, bunun nasıl olacağı yönünde sendikalarla istişare yapılmadığını, sendikalar olarak toplantıya çağrılmayı beklediklerini söyledi.

İstihdamlar konusunda adım atılmaması durumunda eyleme gidecekleri uyarısında da bulunan Bengihan, “Gemileri yakarız” dedi.

Bengihan, eylemlerinin pandemi merkezlerinde olmayacağını, sendikaların örgütlü bulunduğu başka dairelerde olacağına işaret etti.

Aşı programı olmadığını savunan, Bengihan, polis ve basın mensuplarının henüz aşılanmış olmamasını da eleştirdi.