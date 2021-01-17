Ekonomi ve Enerji Bakanı başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Omdusman’ın açıklamasını eleştirdi. Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Surveyas Komitesinin olup olmadığını sordu.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“Sayın Ombudsman "Sağlık Üst Kurulu kararlarının yürürlükte olması gerektiğini" söylemiş. Sayın Ombudsmana büyük saygım var. Ama kafama takılan küçücük bir soru var. Yasa Sağlık üst kurulunun kararı alırken Surveyas Komitesinin görüşleri dahil Dünya Sağlık Örgütünün görüşlerini dikkate alır" diyor. Bizim Surveyas Komitemiz var mı? Sağlık Üst Kurulu bu görüşleri hangi kriterlere dayanarak aldı? Ombudsmanımız bu soruyu umarım Sağlık Üst Kuruluna sorar..”