"Sağlık sisteminizin pansumana değil, köklü reforma ihtiyacı vardır"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KKTB) Maraş'ta açılan yeni sağlık merkezini memnuniyetle karşıladıklarını ancak sağlık sisteminin pansumana değil, köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Birlik Başkanı Ceyhun Dalkan'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlıkta kalıcı, adil ve etkin bir düzen istiyorsak, sadece birkaç merkezi güçlendirerek değil, tüm

ülkedeki 1. basamak sağlık hizmetlerini güçlendiren, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini temel alan, bireyin sağlık sistemine giriş kapısını doğru kuran bir yapıya yönelmek zorundayız" dedi.

Dalkan, kısa vadeli çözümlerle yapısal sorunların büyüyebileceğini de ekledi.

İşte açıklama:

"Maraş’da yeni açılan sağlık merkezinin hizmete girmesini memnuniyetle karşıladığımızı açıkça belirtmek isteriz. Bölgede artan sağlık hizmeti ihtiyacına yanıt verme adına atılan bu adım, yereldeki erişimi artırma potansiyeli taşımaktadır. Dileriz merkezin hekim, hemşire ve teknik personel ihtiyacı da ivedi giderilir ve halkımız hak ettiği daha iyi bir sağlık hizmetine erişebilir.

Ancak, ülkemizdeki 1. basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmenin yolu, sadece bazı sağlık ocaklarını veya merkezlerini büyütmek ya da yenilemek değildir. Yapılması gereken; parça parça iyileştirmeler değil, topyekûn, bütünlüklü ve sürdürülebilir bir basamak hekimliğini odak alan bir sağlık sistemi inşasıdır.

Bu sistemin temeli etkin, adrese dayalı ve hekiminizi seçme hakkınızı güvence altına alan ülkemizi örümcek ağı gibi sağlık ocakları ile ören bir basamak hekimliği modelidir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan her bireyin, yaşadığı yerde, mahallesinde, köyünde nitelikli sağlık hizmetine erişmesi bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır. Bunun yolu ise aile hekimliği temelli, güçlü bir 1. basamak sisteminden geçmektedir. Böyle bir modelde, hastalıkları önleyici hizmetler ve sürekli sağlık izlemi esas alınır; bireyler ancak ihtiyaç duyulduğunda 2. veya 3. basamağa yönlendirilir. Bu sistem, bir yandan sağlığa erişimi artırırken, diğer yandan 2. ve 3. basamak hastanelerdeki hasta yükünü azaltır; aynı zamanda sağlık sisteminin ekonomik verimliliğini de önemli ölçüde artırır.

Ayrıca etkili bir basamak hekimliği modeli sayesinde, toplum temelli tarama ve kontrol programları devreye sokulabilir. Kalp krizi, felç gibi önlenebilir hastalıklar henüz risk aşamasında belirlenebilir; kanserler erken evrelerinde saptanabilir. Sağlık sistemimizin mevcut yapısı ne yazık ki bu koruyucu hizmetlerden yoksundur.

Ülkenin sağlık planlaması, tüm tarafların katılımıyla, şeffaf, veriye dayalı ve kamusal yararı gözeten bir yaklaşımla yeniden ele alınmalıdır. Tüm taraflar ile birlikte genel sağlık sigortası sistemi basmak hekimliği modeline entegre şekilde planlamalıdır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak çağrımız nettir:

Sağlıkta kalıcı, adil ve etkin bir düzen istiyorsak, sadece birkaç merkezi güçlendirerek değil, tüm ülkedeki 1. basamak sağlık hizmetlerini güçlendiren, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini temel alan, bireyin sağlık sistemine giriş kapısını doğru kuran bir yapıya yönelmek zorundayız.

Aksi takdirde açılan her yeni bina, atılan her yeni adım, kısa vadeli çözümler sunar; yapısal sorunlar ise derinleşerek varlığını sürdürür."