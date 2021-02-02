Sağlık Merkezi’ndeki patlamanın sebebi tüp gaz

Lefkoşa’nın güneyinde Latsia bölgesinde bulunan ve aşılama merkezi olarak da faaliyet gösteren binada dün akşamüzeri meydana gelen patlamanın, binanın arka tarafına yerleştirilen piknik tüplerinin patlaması sonucu olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, binanın arka kısmına yerleştirilmiş piknik tüplerinin patlaması sonucunda binanın üç camının kırıldığını ancak bina içerisinde herhangi bir hasarın gerçekleşmediğini belirtirken, Rum polisi ve itfaiyesinin araştırmasının sürdüğünü yazdı.