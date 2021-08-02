Sağlık çalışanlarına tehdit!
Acil Durum Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları iki hastanın saldırısına uğradı.
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Acil Durum Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları iki hastanın saldırısına uğradı.
COVID-19 testleri pozitif çıkan iki kişi, işlemleri bitmeden eve gitmek istedi.
Görevlilere aldırış etmeden hastane içinde bağırmaya başlayan hastaların biri, sağlık çalışanlarının üzerine yürüdü, tehdit etti.
Yaşanılanlar üzerine çalışanlar polisten yardım talebinde bulundu.
Sağlıkçılar, polisin olay yerine gelmemesini kınayarak yalnız bırakıldıkları siteminde bulundu.
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