‘Sağlık Bakanlığı’nın imzaladığı anlaşma yasadışı’ iddiası

Ertuğrul SENOVA

Sağlık Bakanlığı’nın, “sözleşme imzalandı, inşaat başlıyor” açıklamasına karşın, yeni Girne Hastanesi ile ilgili ihale, bu kez de mahkemelik oldu…

Merkezi İhale Komisyonu’nun Tüfekçi ve Gülenay İnşaat iş ortaklığına verilmesi yönündeki kararı, Tosunoğlu İnşaat tarafından Rekabet Kurulu’na taşınmış, ancak Rekabet Kurulu bu konuda “üye yetersizliği” nedeniyle herhangi bir karar üretememişti.

Rekabet Kurulu’nun, 5 üye ile çalışması gerekirken 3 üye ile çalıştığını, bu nedenle nihai bir karara varamadığını savunan Tosunoğlu İnşaat, konuyu mahkemeye taşımaya karar verdi.

Tosunoğlu İnşaat adına konuyu mahkemeye taşıyan avukatlar Tahir Seroydaş ve Hüseyin Malyalı, YENİDÜZEN’e yaptıkları açıklamada, MİK’in bir karar ürettiğini, bu kararı Rekabet Kurulu’na şikayet ettiklerini, bu noktada yasa gereği artık Rekabet Kurulu’nun vereceği nihai kararın geçerli hale geldiğini ancak kurulun “eksik üye” nedeniyle karar üretmediğini iddia etti.

Avukatlar, “Nihai karar üretilmedi. Bu nedenle Rekabet Kurulu’nun ihaleyle ilgili durdurma kararı yürürlükte. Dolayısıyla imzalanan sözleşme gayrı yasaldır” iddiasında bulundu.

Malyalı: “Bakanlar Kurulu, 5 üyenin 2’sini atamıyor”

Avukat Malyalı, “Rekabet Kurulu bizi 2’ye 1 haklı buldu. Ancak Rekabet Kurulu’nun Yasası’na göre karar için yeter sayı 3 olmalı. Ama 3’e ulaşamadılar. Çünkü normalde 5 olan Rekabet Kurulu üye sayısı, uzun zamandır 3 kişiden oluşuyor. Bakanlar Kurulu, 5 üyenin 2’sini atamıyor” dedi.

Seroydaş: “Kurul 5 kişiden oluşsa, lehte ya da aleyhte karar çıkardı”

Avukat Tahir Seroydaş ise üye yetersizliği nedeniyle Rekabet Kurulu’nun karara ulaşamadığını iddia ederek, “Rekabet Kurulu, şikâyetçinin ya lehine ya da aleyhine karar üretmek zorunda. Ama 3 üye bulunuyor ve 3’te 2’si bizi haklı bulmuş durumda. Kurul 5 kişiden oluşsa, lehte ya da aleyhte karar çıkardı” ifadelerini kullandı.

“Rekabet Kurulu nihai karar vermedi”

Rekabet Kurulu’nun, nihai kararı verene kadar tüm işlemleri durduğunu anımsatan her iki avukat da, “Rekabet Kurulu nihai karar vermedi” dedi.

Ara emrinin görüşüldüğü dava Çarşambaya ertelendi

Davanın dünkü oturumunda Rekabet Kurulu’ndan üyelerin dinlendiğini aktaran avukatlar, “Kurul Başkanı Selim Altıncık’ın da dinlenmesi gerekiyordu ancak annesinin vefat etmesi sonucu mahkemeye gelemdi, ara emrinin görüşüldüğü dava çarşambaya ertelendi” ifadelerini kullandılar.

Seroydaş: “Tüm işlemler geçersiz”

Avukat Tahir Seroydaş, “İlk karar mercii MİK idi. Ama kararın Rekabet Kurulu’na gitmesi sonucu karar mercii Rekabet Kurulu halini aldı. Biz diyoruz ki nihai karar henüz yok. Ama kararın olmamasına rağmen işlemler yapıldı. Bu nedenle imzalanan anlaşma dahil tüm işlemler geçersizdir” iddiasında bulundu.

Malyalı: “Sözleşme gayrı yasal”

Avukat Malyalı ise, “Nihai karar üretilmedi. Rekabet Kurulu’nun durdurma kararı yürürlükte. Dolayısıyla imzalanan sözleşme gayrı yasaldır” iddiasında bulundu.

MİK Başkanı Üresin: “Karşı taraf yasal hakkını arayacaksa mahkemeye gidebilir”

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin ise “Evet, Rekabet Kurulu bir karar üretmedi ama 15 maddenin 12’sinde bizi haklı buldu” dedi.

Rekabet Kurulu’nun karar üretememesi sonucu yetkinin yeniden MİK’e döndüğünü söyleyen Üresin, “Biz de üretmiş olduğumuz kararı, halkın menfaatini düşünerek uygulamaya koyduk. Karşı taraf yasal hakkını arayacaksa mahkemeye gidebilir” şeklinde konuştu.