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Sağlık Bakanlığı'ndan hemşire nakil duyurusu

Sağlık Bakanlığı'ndan hemşire nakil duyurusu

Sağlık Bakanlığı, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi uyarınca, acil nakil yapılması öngörülen ilçe ve kadro değişikliği için nakil yerleri ve hemşire sayılarını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi uyarınca, acil nakil yapılması öngörülen ilçe ve kadro değişikliği için nakil yerleri ve hemşire sayılarını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, nakil formu, kimlik fotokopisi, kamudan son atama yazısı ve nakil için mazeretini gösteren rapor veya sağlık kurulu raporu ile 12 Mayıs tarihine kadar bakanlığa başvuru yapılabilecek

Toplantı tarihi daha sonra bildirilecek.

 

 

 

 

HASTANELER ARASI İLÇE NAKİLLERİ

           Hastane Adı                                                                        Hemşire Sayısı

Dr. Burhan Nalbantoğlu

1

Gazimağusa Devlet Hastanesi

5

Dr. Akçiçek Hastanesi

3

Cengiz Topel Hastanesi

2

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi

2

 

Sağlık Merkezi                                     Sayısı                             Başvurabilecek Kadrolar

Dipkarpaz Sağlık Merkezi

2

 

(III. Derece Yüksek Hemşire veya

Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)

Lapta Sağlık Merkezi

3

1 kişi (II. Derece Mesul Hemş.)

2 kişi (III. Derece Yüksek Hemş. Veya 

Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)

Çamlıbel

1

1 kişi (III. Derece Yüksek Hemş. Veya 

Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)

Esentepe Sağlık Merkezi

1

(III. Derece Yüksek Hemş. Veya 

Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)

Mehmetçik Sağlık Merkezi

1

 

II.Derece  Mesul Hemşire veya

III. Derece Yüksek Hemşire veya

Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)

Güzelyurt Sağlık Merkezi

2

1kişi ( II. Derece Mesul Hemşire)

1 kişi (III. Derece Yüksek Hemşire  veya

Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)

İskele Sağlık Merkezi

1

1  ( II. Derece Mesul Hemşire) veya (III. Derece Yüksek Hemşire  veya Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)

Akdoğan Sağlık Merkezi

1

1 (( II. Derece Mesul Hemşire)

Serdarlı Sağlık Merkezi

1

(III. Derece Yüksek Hemşire  veya Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)

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