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Sağlık Bakanlığı'ndan ev izolasyonunu tamamlayan hastalara çağrı

Sağlık Bakanlığı'ndan ev izolasyonunu tamamlayan hastalara çağrı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 geçiren ve iyileşip 14 gün ev izolasyonuna gönderilen hastaların, izolasyon sonrasında Acil Durum Hastanesi - Ateş polikliniğine kontrole gelmeleri konusunda çağrıda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 geçiren ve iyileşip 14 gün ev izolasyonuna gönderilen hastaların, izolasyon sonrasında Acil Durum Hastanesi - Ateş polikliniğine kontrole gelmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşırı yığılmayı önlemek ve hastaları fazla bekletmemek adına 8 Mart tarihinden itibaren randevu sistemine geçileceği belirtildi. Buna göre, haftanın 7 günü 12:30 - 19:30 saatleri arasında randevu sırasına göre bu hizmet verilecek.

Bakanlık, randevuların 1101'i arayarak alınması ricasında da bulundu. 

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