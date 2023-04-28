Sağlık Bakanlığı yeni gelen ilaçları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bazı eksik ilaçların geldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlığın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne sinir sistemi ilaçları, kas gevşeticiler, kalp damar sistemi ilaçları, immunoglobülinler, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar, antibiyotikler, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar, peptik ülser ve reflü ilaçları, epilepsi ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçların geldiği duyuruldu.

Açıklamada eksik ilaçların peyderpey getirileceği belirtildi.