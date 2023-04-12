Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Sağlık Bakanlığı talep ettikleri ilaçların geldiğini duyurdu
Sağlık Bakanlığı talep ettikleri ilaçların geldiğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı talep ettikleri ilaçların geldiğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı, eksik bazı ilaçların geldiğini duyurdu.

A+A-

Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, parkinson ilaçlarının geldiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, ilaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam ettiği belirtildi.

 

ELİQUİS 2.5MGAntikoagülanlar, Kan sulandırıcı 
ELİQUİS 5MGAntikoagülanlar, Kan sulandırıcı 
KAPEDA 500MGONKOLOJİ İLACI.
CONTRAMAL 50MGAĞRI KESİCİ
CONTRAMAL RETARD 100MGAĞRI KESİCİ
REVOLADE 50MGKAN SULANDIRICI
FEMERA 2.5MGONKOLOJİ İLACI.
ASACOL 800MGEnflamatuvar bağırsak hastalığı
VALTREX 500MGZona tedavisi 
LATİXA 375MGKolesterol ilacı
GALVUS 50MGDiyabet ilacı
PROGRAF 1MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 
PROGRAF 0.5MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 
MYFORTİC 180MG(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 
MYFORTİC 360MG(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 
PEXOLA  ER 1.5MGParkinson tedavisi
CRESTOR 10MG Kolesterol ilacı 
DTANTİBİYOTİK
(TD-VAC) 0.5ML İMDifteri ve tetanoz
DİFTERİ-TETANOZ AŞISITdap tetanos ve difteri
Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Etiketler : ,