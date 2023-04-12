Sağlık Bakanlığı talep ettikleri ilaçların geldiğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, parkinson ilaçlarının geldiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, ilaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam ettiği belirtildi.