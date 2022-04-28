Sağlık Bakanlığı: Şu ana kadar ülkemizde vaka saptanmamıştır

Sağlık Bakanlığı dünyada artan çocuklardaki akut hapatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Şuana kadar ülkede herhangi bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Açıklama şöyle:

Uluslararası sürveyans ağlarından takip ettiğimiz ve basında da yer aldığı üzere Ocak 2022 - 20 Nisan 2022 tarihleri arasında başta Birleşik Krallık olmak üzere Avrupa ülkelerinde özellikle 0- 16 yaş çocuklarda nedeni henüz netleşmemiş akut hepatit vakalarında artış saptanmıştır.

Ancak çoğu hastada adenovüris tip 41'in pozitif olduğu saptanmıştır. Bu hastaların çoğu 5 yaş altı olup ateş, kusma, ishal, sarılık şikayetleriyle başvurmuşlardır. Şu ana kadar izlenen kaybedilen hasta olmamıştır, çoğu hasta iyileşmiştir.

3 hastaya karaciğer nakli gerektiği bildirilmiştir. Şu ana kadar ülkemizde vaka saptanmamıştır. Bakanlığımız konuyu takip etmekte olup, ilerleyen günlerde gelişmeler kamuoyu ile paylaşacaktır.