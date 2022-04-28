Sağlık Bakanlığı: Şu ana kadar ülkemizde vaka saptanmamıştır
Sağlık Bakanlığı dünyada artan çocuklardaki akut hapatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı dünyada artan çocuklardaki akut hapatit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Şuana kadar ülkede herhangi bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Açıklama şöyle:
Uluslararası sürveyans ağlarından takip ettiğimiz ve basında da yer aldığı üzere Ocak 2022 - 20 Nisan 2022 tarihleri arasında başta Birleşik Krallık olmak üzere Avrupa ülkelerinde özellikle 0- 16 yaş çocuklarda nedeni henüz netleşmemiş akut hepatit vakalarında artış saptanmıştır.
Ancak çoğu hastada adenovüris tip 41'in pozitif olduğu saptanmıştır. Bu hastaların çoğu 5 yaş altı olup ateş, kusma, ishal, sarılık şikayetleriyle başvurmuşlardır. Şu ana kadar izlenen kaybedilen hasta olmamıştır, çoğu hasta iyileşmiştir.
3 hastaya karaciğer nakli gerektiği bildirilmiştir. Şu ana kadar ülkemizde vaka saptanmamıştır. Bakanlığımız konuyu takip etmekte olup, ilerleyen günlerde gelişmeler kamuoyu ile paylaşacaktır.