Sağlık Bakanlığı: “Ölüm sayılarında anlamlı bir artış görülmemektedir”

Sağlık Bakanlığı, ‘ani ölümler’ konusunda açıklama yaptı.

Bakanlık bünyesinde kurulan “Ani Ölümlerle İlgili Araştırma Komisyonu”nun 2019 – Ağustos 2022 arasındaki ‘ani ölümler’ konusunda araştırma yaptığı öne sürülen açıklamada, bir de tablo paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, kalp hastalığı nedeniyle yaşanan ölümlerde artış tespit edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, 2022’deki toplam ölümlerdeki artışın Covid-19’a bağlı olduğu, ölüm sayılarında anlamlı bir artışın görülmediği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ani ölümün tıbbı tanımı; Kişinin herhangi bilinen bir hastalık veya ölümüne neden olmaksızın beklenmedik bir anda hastalanması ve çok kısa bir süre içerisinde hayatını kaybetmesidir. Ancak ülkemizde bilinen hastalığı olan veya hastalık tedavisi sırasında ölen, hatta intihar sebebiyle vefat eden kişiler dahi ani ölüm olarak Polis Basın Subaylığı tarafından rapor edilmektedir. Bu nedenle basına yansıyan her ani ölüm tıbbi anlamda bir ani ölüm değildir.

Yukarıda tabloda yer verdiğimiz Ocak 2019 -Ağustos 2022 verilerinden de görülmektedir ki bu süre zarfında kardiyak (kalp hastalığı) nedeniyle ölümlerde artış tespit edilmemiştir.

2022’deki toplam ölümlerdeki artış ise Covid -19 ölümlerine bağlıdır. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında gerek ülkedeki artan nüfus sayısına, gerekse pandeminin hafiflemesiyle hareketliliğin artmış olmasına rağmen, ölüm sayılarında anlamlı bir artış görülmemektedir.”