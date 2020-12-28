Sağlık Bakanlığı: “Öğrencilere PCR testi ücretsiz”

Sağlık Bakanlığı yeni yıl için ülkeye dönecek KKTC vatandaşı öğrencilerin PCR testlerini bakanlığın karşılayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada “Türkiye, İngiltere ve diğer tüm dünya ülkelerinde öğrenim gören ve yeni yıl amacıyla ülkemize gelen KKTC vatandaşı öğrencilerimizin, öğrenci belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla, dönüş için gerekli olan PCR testleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.