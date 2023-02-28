Sağlık Bakanlığı, Depremzedeler için Psiko-Sosyal Destek Hattının devreye girdiğini duyurdu

Depremzedeler ve deprem dolayısıyla yakınlarını kaybeden kişiler için Sağlık Bakanlığı'na bağlı Psiko-Sosyal Destek Hattı devreye girdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 0 (539) 118 07 26/ 0 (539) 119 07 26 telefon numaralarını arayan vatandaşlar, hafta arası 08.00- 15.00 saatleri arasında hizmet alabilecek.