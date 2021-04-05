Sağlık Bakanı Üstel: Ev karantinasında 200 kişi var, pandemide 4 kişi yoğun bakımda

Pandemi hastanesinde 65 hasta var, 4 kişi yoğun bakımda.

Türkiye’de aşı depolamada aksama oldu, bu hafta sonuna doğru aşılar elimize ulaşacak. AB'den gelen aşıların kullanımı bugün başladı.

Pandemi hastanesinde 65 hasta var, 4 kişi yoğun bakımda / 200 civarında kişi ev karantinasında, kurallara uymayana rastlamadık.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, son günlerde vaka sayılarında tırmanış gözlemlendiğini ancak endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

Üstel, Pandemi Hastanesi’nde şu anda 65 hastanın tedavi gördüğünü, 4 kişinin de yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Türkiye’den beklenen aşıların bu hafta sonuna doğru adaya ulaşacağını dile getiren Üstel, AB’den gelen aşılarla ilgili aşılamanın da bugün itibariyle başladığını dile getirdi.

Üstel, şu anda 200 kişinin ev karantinasında olduğunu da açıklayarak, denetimlerin yapıldığını, herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Üstel bu açıklamaları BRT’de yaptı.

“Vakalarda tırmanış var”

“Son günlerde bir tırmanış gözlemiyoruz. Bu tırmanışın önüne geçmek için kitlesel taramalara devam ediyoruz. Endişeye kapılacak bir şey yok. Yurt dışından yüklü miktarda öğrenci geldi. Yükselişin önüne geçebilmek için taramaları hızlı şekilde yapıyoruz. Pandemi Hastanesi’ne bakıldığında yatan hasta sayısında yükseliş var endişemiz yok. Yoğun bakımda 4 hasta yatıyor. Pandemi Hastanesi’nde 65 kişi yatıyor. Yükselişin bir nedeni, açılım yapıyoruz. Açtığımız sektörlerle taahhütname yapsak da kuralların dışına çıkıldığını, ihlal edildiğini görüyoruz. Devletin, belediyenin her yere yetişmesi kolay değil. Biraz da bu sorumluluğu insanlar üstlenmeli, oto kontrol sistemi olmalı. En önemli sorun denetim mekanizmasını artırıp, kuralları uymayanları uyarmak gerekiyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nı Meclis’te görüşeceğiz. Daha çok caydırıcılığı ortaya koyacak. Ekonomide büyük sıkıntılar var, özellikle yaz mevsimine girerken, eğitimde attığımız meyvelerini almak istiyorsak daha dikkatli olmalıyız.

“TC’den aşı hafta sonuna doğru gelecek”

“Aşı konusunda herhangi bir sıkıntı yok. TC’den aşı bu hafta sonuna doğru elimizde olacak. Geçen hafta gelecekti ancak Türkiye’de küçük depolama yapılırken süreye ihtiyaç oldu. Yatalak hastaları, ağır kronik hastaları tespit ediyoruz. Bu kişilerin yerinde gidip aşılama yapıyoruz. Yeni aşı sisteme girdikten sonra önümüzdeki günlerde daha etkin aşılamaya gideceğiz.”

“AB’den gelen aşıların uygulaması bugün başladı”

“AB’den gelen aşıların uygulaması bugün başladı. İkinci faz aşı için yarısını stokta tutuyoruz. Öncelik verdiğimiz hastalar, yatalak, 65 yaş üstü hastalardır. 5 ilçede aşılama başladı.”

“200 kişi ev karantinasında”

“Ev karantinasını 6 yaştan küçük çocuklu aile, belirli yaş üzerindeki yaşlı kişiler, ağır kronik hastalar kalıyor. 200 civarında ev karantinasında olan kişiler var. Belediye, muhtarlık ve polis karakollarıyla denetlemeye gidiyoruz. Şu ana kadar kurala uymayanlara rastlamadık.”