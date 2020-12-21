“Ortak düşmana karşı,  ortak mücadele gerekli”

Sağlık Bakanı Pilli, Covid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla tedbirlerin de arttırıldığını hatta Covid-19’un mutasyona uğrayarak daha hızlı bulaşır hale geldiğini hatırlatarak, ortak düşmana karşı ortak mücadele gerektiğini ve tedbirlerin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni mutasyonun insana verdiği zararla ilgili kesin bilgi olmadığını, virüsün mutasyona uğramasının beklendiğini ifade eden Pilli, yeni halinin insana etki süreciyle ilgili net bir bilgi olmadığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Pilli, kış aylarıyla birlikte vakaların dünyanın her yerinde arttığını ve bu doğrultuda tedbirlerin de artmasının öngörüldüğünü belirterek İngiltere’den Güney üstünden gelecek kişiler için tedbir alınmasının zorunlu olduğunu, bu konuda ayın 25’ini beklemeden de karar alabileceklerini açıkladı.

“Aşılarla ilgili yol haritamız net”

Üst kurulun cumartesinden beri belli tedbirler için çalıştığını, aşıların çok önemli ve hastalıkların bitirilmesinde en etkin yöntem olduğunu vurgulayan Pilli, şu an var olan 2 farklı aşıyla ilgili bilgi vererek Bakanlığın aşılarla ilgili yol haritasının net olduğunu kaydetti.

Pilli, aşıları korumak için 100 ve 150 litre kapasiteli iki dolap olduğunu 2 tane daha sipariş edildiğini, 300-400 bin aşıyı saklayabilecek kapasiteye sahip olacaklarını belirterek, aşıların nasıl yapılacağının gündem olmasına da şaşırdığını söyleyerek “Bunca zamandır nasıl yapıyorsak aynı altyapıyla yapacağız” dedi.

Klasik yöntemle üretilen aşıların da Türkiye’den geleceğini, testlerin ardından bunların da ülkeye ulaşacağını ifade eden Bakan Pilli, gerekirse direkt olarak aşı getirmek için de çalışmalar yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkenin aşı planı olmadığı eleştirilerine de değindiği konuşmasında, bu söylemlerin doğru olmadığını, tüm dünyanın kullandığı plan üzerine konuşmanın çok gereksiz olduğunu dile getirdi ve bilgi verdi.

Güney Kıbrıs’ın durumunun zaten ortada olduğunu, kendilerinden daha başarılı olmadığının herkes tarafından görüldüğünü belirten Pilli, Sağlık Bakanlığı’na güvenilmemesini gerektirecek herhangi bir şey yaşanmadığını vurguladı.

Pilli, herkesin iş birliği içinde doğru adımlar attığını ve bugüne kadar doğru bir yol izlediklerini kaydederek, bireysel tedbirler için bakanlığın bir şey yapamayacağını, test yapmaya gidenlerin maske takmayarak mesafe kuralına uymamasının sorumluluğunun bakanlıkta olamayacağını söyledi.

“Taviz vermedik… Önce sağlık sonra ekonomi”

Pilli, karantinasız uçuşlar yapılacağıyla ilgili duyumlarla ilgili soru üzerinde “Bugüne kadar halkın sağlığıyla ilgili taviz vermedik önce sağlık sonra ekonomi” dedi.

Güneyde çalışanlarla ilgili de üst kurulun bir dizi karar alacağını ve gün içinde açıklanacağını söyleyen Pilli, bugüne kadarki pozitif vakalarla ilgili istatistiki bilgi verdi.

Yerinden söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, Eylül ayında 200 civarında karantinadaki kişinin pozitif olmasının ardından Ekim’de 3 günlük karantinasız girişe izin verilmesine anlam veremediğini belirterek detaylı verilerin paylaşılmasını istedi.

Bakan Pilli, 3 günlük karantinasız girişlerin ekonomik sorunlar nedeniyle başlatıldığını ama bunların sürekli değiştirilebilir olduğunu söyleyerek, burada “yılbaşında kapatın” diyenlerin TV’lerde farklı yorumlar yaptığını, kendilerinin kimseye hoş görünme çabası olmadığını kaydetti.

HP Milletvekili Rogers, vakalarla ilgili detayların paylaşılmasının halkı rahatlatacağını, vaka sayıları açıklanırken daha detaylı verilerin kullanılmasının üst kurulu da rahatlatacağını söyledi.

Üst Kurul’un kararlarının Sağlık Bakanlığı kararıyla açıklandığına işaret eden Pilli, herkesin görüşünün önemli olduğunu vurgulayarak, kendisinin temaslı ekibini beklemeden test yaptırıp kendini izole ettiğini anlattı.

Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin açılışının bir dizi sıkıntı nedeniyle yapılamadığını, var olan sisteme zarar vermeden açmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.