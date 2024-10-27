Sağlık Bakanı Dinçyürek açıkladı: Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Servis Hastanesi bünyesindeki Yenidoğan Servisi'nde, 7 bebeğin mamalarına su yerine saf alkol karıştırılması olayıyla ilgili tutuklama sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Dinçyürek, hastanede kurulan kriz masasında yapılan toplantı sonrası gerçekleştirdiği açıklamada, "Daha önceki açıklamamda da söylemiştim. Biz erken açıklama yapsaydık, belki buna engel olacaktık. Soruşturmanın selametini engelleyecektik" şeklinde konuştu.