Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü havanın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bölge, yarın ve çarşamba günü serin ve nemli, perşembeden pazartesiye kadar ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı ise, iç kesimlerde 29 – 32 ºC, sahillerde ise 25 – 28 ºC dolaylarında olacak

Havanın yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba parçalı bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; perşembe, cuma ve cumartesi açık ve az bulutlu; pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve pazartesi de az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden, çarşamba günü ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.