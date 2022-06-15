Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın da yer yer yağmur beklentisi olduğunu, yarından sonra bir hafta yağmur beklenmediğini belirtti.

Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, yarın öğleden sonra, kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer yağmur bekleniyor, yarın ve 22 Haziran arası hava az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 34- 37, sahillerde ise 29- 32 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın yağış anları dışında Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.