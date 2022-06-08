Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin bölgede etkisini sürdürmeye devam edeceğini, yarın öğle saatlerinde ise doğu kesimlerde yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın, parçalı bulutlu öğle saatleri doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Hava, cuma ve cumartesi günü açık ve az bulutlu; pazardan salıya kadar ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Hava, çarşamba günü az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde 32-35 ºC, sahillerde ise 28–31 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.