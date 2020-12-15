Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi bugün kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.00’ya kadar sağanak yağışların metrekareye 21-50 kg yağış düşecek şekilde kuvvetli ve yer yer de metrekareye 51-75 kg düşecek şekilde çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, herkesin tedbirli olması istendi.

En fazla yağış Girne'ye

Öte yandan yoğun yağışların olduğu dün en fazla yağmur metrekareye 44 kg ile Girne’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki ölçümlere ilişkin açıklamasına göre yağış miktarları şöyle:

“Girne 44 kg/m², Karaoğlanoğlu 41 kg/m², Kozanköy 39 kg/m², Kalkanlı 37 kg/m², Çamlıbel 34 kg/m², Boğaz, Yeşilırmak 32 kg/m², Güzelyurt 30 kg/m², Taşpınar 25 kg/m², Alayköy, Alsancak 24 kg/m², Beylerbeyi 23 kg/m², Selvilitepe 19 kg/m²”

Diğer yörelere ise 1 ile 15 kg/m² arası yağış düştü.