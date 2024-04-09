Sağanak yağış uçak seferlerini de etkiledi
Sağanak yağış uçak seferlerini de etkiledi. Üç uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Ercan Havaalanı’na inemedi.
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Sağanak yağış uçak seferlerini de etkiledi. Üç uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Ercan Havaalanı’na inemedi.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’a iniş yapamayan 3 uçaktan birinin Adana’ya döndüğünü ifade etti.
Uçuşların normale dönmeye başladığını kaydeden Mustafa Sofi, uçaklardan birinin Ercan’a indiğini söyledi.
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