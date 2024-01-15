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Sağanak yağış devam edecek

Sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü sağanak beklendiğini duyurdu. Bu günlerde en yüksek hava sıcaklığı 17-19 derece dolaylarında seyredecek.

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Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü sağanak beklendiğini duyurdu. Bu günlerde en yüksek hava sıcaklığı 17-19 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık raporuna göre, perşembe itibarıyla hafta başına kadar hava çok bulutlu olarak devam edecek. Hava sıcaklığı ise 20-22 derece dolaylarına yükselecek. 

Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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