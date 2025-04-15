“Sağ popülist iktidarlar gerçekliği ortadan kaldırarak ve kutuplaştırarak siyaset yapıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Berova’nın yaptığı konuşmayla var olan söylemleri bilinçli çarpıtmaya çalıştığımı söyleyen Derya, sağ popülist iktidarların gerçekliği ortadan kaldırarak ve kutuplaştırarak siyaset yaptığını kaydetti.

Birçok ülkede uygulanmaya çalışılan bu uygulamanın kavramları alıp, tam ters çevirerek uygulamaya çalışılmasının bu ülkede de yapılmaya çalışıldığını dile getiren Derya, yapay gündemler ve seçim hesaplarıyla hükümetin seçmenlerini “güruhlaştırarak" kin ve nefret yaratmaya çalıştığını belirtti.

Eğitim alanında başlayan tartışmaların altında yatanlara bakılması gerektiğin dile getiren Derya, din dersinin 4 yaşına indirilmesi konusunda bir “sarı sendikanın” siyasal İslam aracısı olarak eğitimi kullanmaya çalıştığını ve ateşe benzin dökerek, bir şeyler yapma taktiklerini bildiklerini söyledi.

Böyle gündemlerle ülkenin gerçek sıkıntılarının konuşulmadığını dile getiren Derya, "sendika temsilcileri tüm öğretmenleri temsil etmiyor" yönünde açıklamalar yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na “Acaba siz tüm partililerinizi temsil ediyor musunuz?” sorusunu sordu.

Bu ülkede insanların yıllar boyunca din, dil, ırk ayrımcılık olmadan yaşamayı başardığını dile getiren Derya, Arıklı’nın "Türkiye karşıtlığı" yapılmış gibi bir algı yaratmaya çalışarak "TC Elçiliği önünde eylem" çağrısına "Eyleme gitmeyin" çağrısıyla yanıt veren Türkiye kökenli kişilerin ellerini öptüğünü belirtti.

Öğretmenlerden duydukları konuların hiç de iç açıcı olmadığını dile getiren Derya, siyasilerin dinsel özgürlükler üzerinden yaptığı konuşmaları da eleştirerek, bunların insan hakkı olarak savunulmasının ise kabul edilemeyeceğini kaydetti. Yetişkin bireylerinin ne giyeceğine kimsenin karışamayacağına işaret eden Derya, okullardaki üniformanın çocuklar arasında ayrımcılığın olmaması için kurala bağlandığını ve bunların yerine manipülasyon yapılmasının anlaşılmaz olduğunu belirtti.

Bu işin sağı solu olmadığını, bunun memleket meselesi olduğunu dile getiren Derya, yanlışa yanlış denilmesi gerektiğini söyledi. Derya, ülkenin her kesimine saygı göstererek yaşam inşa edildiğini ve bu yapılan oyunlara gelinmemesi gerektiğini kaydetti.

Derya, icraatlarından dolayı ayrıca eleştirdiği Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’ya "bölücülük" ve "kadın düşmanlığı" suçlamasında bulundu. Derya, oy kaybettiğini iddia ettiği Arıklı'nın bunu fark ettiğini ve kendisinin yazdığı ve oynadığı bir senaryo üzerinden oyun oynadığını söyledi.



-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova söz alarak, CTP Milletvekili Doğu Derya’yı eleştirdi. Güçlü hitabeti ve meclis kürsüsünde yaptığı konuşmaları bilinen Derya'nın karşıt görüşleri dinleme açısından sıkıntılı olduğunu söyleyen Berova, Derya’nın iddia ve ifade ettiği fikirlerin bu bağlamda eleştirilmesi gerektiğini belirtti.

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu'nun yerinden söz alarak, "elçiliğin AKM'nin belli bölümünün ayrıştırılması noktasında çalıştığı" yönündeki duyumları yeniden sorması üzerine Berova, "AKM nasıl daha iyi olur" çalışmasının dışında bir çalışma olmadığını söyledi.

Berova, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nın yerinden söz alarak, 4 aydır ödenmeyen şoförlerin ne zaman ödeneceğini sorması üzerine, öğrenci taşımacılığı için Eğitim Bakanlığından gelen harcamaların hızlıca hazırlandığını, bir ay içinde ödendiğini ve ödenmeyen olmadığını söyledi.