Safiye Çevik, Bozkurt'a sordu: "Yıkılan hangi otel sizinki gibi kum yığınıydı?"

35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında bugün ikinci duruşma gerçekleşiyor.

Adıyaman Adliyesi’nde dün başlayan duruşma, 11 sanığın ifade vermesinin ardından bugün 127 müştekinin dinlenmesiyle devam ediyor Müştekiler arasında Şampiyon Melekler’in aileleri, yine İsias Otel’de hayatını kaybeden turist rehberleri ile söz konusu otel çalışanları bulunuyor.

Şampiyon Melekler takımından Nehir Çevik'in babası Yoksuli Çevik, annesi Safiye Çevik ve ablası Irmak Çevik mahkemede dinlendi.

"Canımızdan can aldılar"

Baba Yoksuli Çevik şunları söyledi:

"Aslen Adıyamanlıyım ancak Kıbrıs’ta yaşıyorum. Kızım Adıyaman’a voleybol maçı için gelmişti. Geldiği ilk 2 gün nenesinde kaldı.Geldiğimizde otel kum yığınıydı. Kızımın 2 gün nenesinde kaldığı ilkel şartlarda yapılmış bina yıkılmadı ama otel yıkıldı. Bunlar canımızdan can aldılar. Çocuklarımızı tabuta koydular üstüne de kum koydular. Mezarını da kendileri yaptılar."

"Enkaza 'Nehir' diye seslendim, yoktu"

Anne Safiye Çevik şöyle konuştu:

"Kızım Adıyaman’a geldiğinde ilk anneannesinde kaldı. Maçı kazandıklarından dolayı otele gitmişti kutlama yapmak için. Depremi duyduğumda yıkıldım. Otel güvenli, bir şey olmaz diye düşündüm. Kardeşim aradı abla çık gel dedi. Bizi havaalanından alan ambulans şoförü o kadar insafsızdı ki bizi yağmurun içinde bıraktı ve ben gidemem dedi. Enkaza 'Nehir' diye seslendim, yoktu. 5 gün boyunca orada bir umut bekledim. Benim kızım çıkacak dedim. Ona ölümü yakıştırmadım. Kızımı çıkardıklarında elleri mosmor açıkta kalmıştı. Ahmet Bozkurt’a soruyorum yıkılan hangi otelde sizinki gibi kum yığınıydı? Dün dediler babam onurlu bir iş insanıdır. Onların babası kendilerine miras bırakabilmek için inşa ettiği otel bizim çocuklarımıza mezar oldu. Onun babası bir katildir"

"O günü anlatabilecek hiçbir kelimem yok"

Nehir Çevik'in ablası Irmak Çevik ise şunları söyledi:

"O günü anlatabilecek hiçbir kelimem yok. 12 yaşındaki kardeşimi tabuta koyup sarıldım. Ben hayatımda ilk defa tabut gördüm. Benim kardeşim karanlıktan korkardı şu an karanlıklarda. Nehir'imin ve 72 canın göremediği gökyüzünü hiç kimse göremesin"