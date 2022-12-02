Sadıkoğlu, Boğaziçi köyünü ziyaret etti

İskele Belediye Başkanı ve İskele Ulusal Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu köy gezileri kapsamında Boğaziçi köyünü ziyaret etti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu UBP Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte Boğaziçi Avcılık Atıcılık Lokali ve Boğaziçi Köy Kahvesi’nde, köy halkıyla bir araya geldi.

Sadıkoğlu ve ekibi Zafer Ateşi ve tütsü yakılarak karşılandı.

Sadıkoğlu ziyarette yaptığı konuşmada halkla her zaman bir arada olmaktan ve onlarla görüş alışverişinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Boğaziçi Köyü’nden çok yetenekli sporcuların çıktığını hatırlatan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğini söyledi.

İskele ve köylerine 8 yılda yaptıklarının, yeni dönemde yapacaklarının teminatı olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, güçlü kararlar ve icraatın ancak güçlü bir ekiple mümkün olabileceğini vurguladı.

‘Halkın desteği en büyük gücümüz’ diyen Sadıkoğlu, halkın kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için çalışmaya, üretmeye ve İskele ve köylerini hak ettiği konuma getirene kadar da mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Seçimlerin yapılacağı 25 Aralık’tan zaferle çıkacaklarından kimsenin şüphesi olmamasını isteyen Sadıkoğlu, 26 Aralık Pazartesi günü güçlerine güç katarak, gönülden hizmete devam edeceklerini söyledi.