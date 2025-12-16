“Sadece mutlu bir azınlığa hizmet ediyorsunuz”

CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, Türk Lirası kullanılması nedeniyle bütçe büyüklüğünün dolar bazında küçüldüğünü söyledi.

Bütçenin döviz bazında küçüldüğüne dikkat çeken Şahali, devletin tüm giderlerinin dövize duyarlı olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın enerji alanında somut bir icraatı olmadığını söyleyen Şahali, bütçenin dolar bazında küçüldüğünü yineledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintileri yapmak zorunda kaldığını ifade eden Şahali, bütçenin yalnızca döviz kurlarındaki değişimden etkilenmediğini dile getirdi.

Enerji verimliliği, üretim yeterliliği ve arz güvenliği gibi başlıkların teorik olarak bu bakanlığın gündeminde olması gerektiğini belirten Şahali, mevcut tabloda bunun karşılığının olmadığını söyledi.

“2026 bütçesinden bahsediyoruz. Bütçe 46 günde 90 milyon dolar küçüldü” diyen Şahali, bunun aynı zamanda yurttaşın cebindeki paranın da eridiği anlamına geldiğini ifade etti.

“Hükümet bizim gözümüzle bakamıyor. Kendi gözünüzde sadece bu ülkenin mutlu bir azınlığını görüyor ve onlara hizmet edecek şekilde hareket ediyorsunuz.” şeklinde konuşan Şahali, henüz bütçe tam olarak açılmamışken 90 milyon dolarlık kayıp yaşandığını dile getirdi.