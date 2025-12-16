“Çocuklarımıza borcumuzu ödemek için ciddiyetle, hep birlikte, çok çalışmakla yükümlüyüz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Meclis’te yaptığı konuşmaya cevap verdi.

Erhürman, “Bu ülke Cumhurbaşkanı'nın babasının çiftliği değildir" demiş Sn. Ertuğruloğlu. Bu ülke tabii ki ne Cumhurbaşkanı'nın ne başka herhangi birisinin babasının çiftliğidir ve bunu hepimiz bilmek zorundayız! Ama bu cümlenin Meclis kürsüsünden söylenmiş olmasının amacını fazlasıyla aştığının altını çizmek zorundayım” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Göreve geldiğim günden beri sayın bakanların bana veya Cumhurbaşkanlığı'na yönelik açıklamalarına/eleştirilerine kamuya açık yanıt vermedim. Bundan sonra da zorunlu olmadıkça böyle bir şey yapmayı tercih etmeyeceğim.

Ancak bugün Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Sn. Tahsin Ertuğruloğlu'nun söyledikleri kısa da olsa bir açıklamayı zorunlu kılıyor.

1. "Bu ülke Cumhurbaşkanı'nın babasının çiftliği değildir" demiş Sn. Ertuğruloğlu. Bu ülke tabii ki ne Cumhurbaşkanı'nın ne başka herhangi birisinin babasının çiftliğidir ve bunu hepimiz bilmek zorundayız! Ama bu cümlenin Meclis kürsüsünden söylenmiş olmasının amacını fazlasıyla aştığının altını çizmek zorundayım.

2. Sn. Ertuğruloğlu ayrıca, "Cumhurbaşkanı'nın kendisine yönelik bir daveti olmadığını" söylemiş. Sn. Ertuğruloğlu ile farklı görüşlerde olmamıza karşın bugüne kadar ilişkilerimiz hep iyi, karşılıklı saygı çerçevesinde, en azından medeni oldu. Şu kadarını söylemekle yetineceğim: Sn. Ertuğruoğlu telefon kayıtlarına bakarsa kendisini davet etmek için aramış olduğumu ama kendisinin geri dönüş yapmadığını görecektir.

Ama bu hiç sorun değil. İlk fırsatta Sn. Ertuğruloğlu'nu davet edeceğim ve her zamanki gibi medeni bir ortamda görüş alışverişinde bulunacağımızdan eminim.

3. Sn. Ertuğruloğlu beni eleştirmeye devam edeceğini söylemiş. Her türlü eleştiriye açık olduğumu ve eleştirilerden her zaman yararlanmaya çalıştığımı herkes bilir. Dolayısıyla bundan hiç rahatsız olmam.

Bitirirken bir kez daha söyleyeyim ki hükumetteki tüm bakanlarla ve tüm partilerle istişare içinde olmaya ve varsa sorunlarımızı mümkün olduğunca kamuoyuna karşılıklı açıklamalarla değil, doğrudan ve diyalog yoluyla çözmeye çalışmaya devam edeceğim.

Bu ülke hepimizin ve hepimiz bu ülkede var oluş mücadelesi veren büyüklerimize ve bu ülkeyi miras bırakacağımız çocuklarımıza borcumuzu ödemek için ciddiyetle, hep birlikte, çok çalışmakla yükümlüyüz.