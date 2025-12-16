“Ekonomide temel hedef, ülke gelirlerini artırmak olmalıdır”

Meclis Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, ekonomik denge, gelir artırımı ve piyasaların canlandırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi politikalarına yön verebilmek adına bazı hususları paylaşmak istediğini belirten Uluçay, “Ekonomide aslolan unsur ülkenin gelirinin artırmaktır” dedi. KKTC’nin küçük ölçekli ve ada ekonomisi niteliği taşıdığını vurgulayan Uluçay, bu yapının gelir artırmayı temel hedef haline getirdiğini söyledi.

Bütçe dengelerinin sağlanması için iki temel yol bulunduğuna işaret eden Uluçay, “Ya gelirleri artıracaksınız, giderleri kısacaksınız ve bir denge oluşturacaksınız ya da tasarruf sağlayarak giderleri kısarken gelirlerdeki noksanlığı da göz önünde bulundurarak denge oluşturmaya çalışacaksınız” ifadelerini kullandı.

Bütçe yapısına bakıldığında ihracattan elde edilen gelirlerle ithalat dengesinin sağlanmasının mümkün olmadığını kaydeden Uluçay, buna karşın hizmetler sektöründe yaratılan gelirle dış ticaret açığının kapatılabileceğini belirtti. Uluçay, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu dönemde gelirlerin rasyonel biçimde artırılmasına yönelik bazı adımlar attığını söyledi.

Bu kapsamda dijitalleşme, akaryakıtta otomasyon ve akaryakıt denetiminde sağlanan gelişmelere işaret eden Uluçay, elektronik etiket sisteminin hayata geçirilmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Fiyatların kamuoyuna açık hale gelmesinin hem marketlerin birbirlerinin fiyatlarını görmesini hem de hane halkının fiyatları takip edebilmesini sağlayacağını ifade eden Uluçay, bunun piyasaların ucuzlatma yönünde yönlendirilmesi açısından bakanlığa önemli araçlar sunacağını söyledi.

Temel gıda maddelerinde belirli mal grupları seçilerek ucuzlatmaya yönelik çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çeken Uluçay, özellikle ithal edilen ya da ülkede üretilen gıda ürünlerinin incelenmesi gerektiğini kaydetti. Alışverişin güneye kaydığı bu dönemde fiyat analizlerinin yapılmasının ardından, fiyatların düşürülmesiyle iç pazarda talebin artırılabileceğini ve piyasaların canlandırılabileceğini belirtti.

Uluçay, bu adımların aynı zamanda fiyatların ucuzlamasıyla birlikte güneyden kuzeye doğru talep çekme imkânı da yaratabileceğini dile getirdi.