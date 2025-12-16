“Ekonomi yönetimi iflas etti, tasarruf da yok enflasyonla mücadele de”

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, ülkede en büyük sorunun ekonomi olduğunu kaydetti.

Bakanlığın bütçesinin “yok hükmünde” olduğunu ve geçen seneye göre de yerinde saydığını dile getiren Kürşat, hükümetin ekonomiye verdiği desteğin ayrılan bütçeyle görüldüğünü kaydetti.

Ülkenin dört yanında işletmelerin can çekiştiğini ve hane halkının da borç batağında olduğunu savunan Kürşat, ekonomi yönetiminin iflas ettiğini ve her geçen gün de karardığını söyledi.

Sosyal politikaların olmadığı yerde yoksulluk ve eşitsizliğin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Kürşat, toplumun sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel çöküş de yaşadığını kaydetti.

Kürşat, devletin ekonomi yönetiminde tasarruf yönetimi yapmadığını savunarak, “Hükümetin tasarruf tedbiri yok, enflasyonla mücadele yok …” dedi.

Ülkede enflasyonun en büyük sorun olduğunu dile getiren Kürşat, fiyat denetiminin yapılmadığını dile getirerek, Ticaret Dairesi'nin kadrosunun ne durumda olduğunu ve denetimin nasıl yaptığını sordu.

Enflasyonla mücadelede üretimin önemine dikkati çeken Kürşat, ihracat-ithalat açığının büyüdüğü bu noktada üretim yapılmasının öneminin görüldüğünü kaydetti.

Elektrik maliyetlerine de değinen Kürşat, yaş sebze ve meyvede su tüketiminin yanı sıra elektrik giderlerinin de üreticiyi zorladığını kaydederek, elektrik fiyatlarının düşürülmesi konusunda ne yapıldığını sordu.

“Enerji Dairesi Yasası”nın halen hayata geçirilmemesini eleştiren Kürşat, yenilenebilir enerji kotalarının üreticiye değil, gece kulüplerine verildiğini savunarak, bu kotaların daha özenli verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yenilenebilir enerji kotalarının üretime verilmesi gerektiğini dile getiren Kürşat, işletmelerin ayakta kalması için sürdürülebilir enerji ihtiyacının karşılanması gerektiğini belirtti.

Kayıt dışılığın çok ciddi bir konu olduğunu dile getiren Kürşat, hükümetin yatırım teşvik yasası ve benzeri düzenlemeler konusunda ne yaptığını sordu.

Elektronik etiket uygulamasının ne durumda olduğunu soran Kürşat, bu uygulamanın 2025 yılında yürürlüğe gireceği yönünde bakanın açıklamaları olduğunu ancak halen neden uygulamaya geçilmediğinin de açıklanmasını istedi.

Ülkede gelir dağılımı uçurumunun her yıl büyüdüğünü dile getiren Kürşat, insanların artık geçinemediğini ve dar gelirli grupların “ezim ezim ezildiğini” savundu.

Dövizin yükselmesine rağmen ekonominin Kıbrıs’ın güneyine kaydığını söyleyen Kürşat, “Hükümet sadece yandaşını koruyor. Tarım, turizm, teknoloji hep söylemlerde…” ifadelerini kullandı.