Wim Wenders, Berlinale 2026 Jüri Başkanı olacak

Murat OBENLER

12-22 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek 76. Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) Uluslararası Yarışması’nın Jüri Başkanlı’ğını Alman yönetmen, yazar ve fotoğrafçı Wim Wenders yapacak.

Festival Direktörü Tricia Tuttle:

“60 yıldır, insanlığı ve mucizevi duygusuyla bizi etkileyen ve ilham veren eserlerle film dünyasını zenginleştiriyor”

Festival Direktörü Tricia Tuttle konuyla ilgili olarak, "Wim Wenders, uluslararası sinemanın en etkili seslerinden biridir. Altmış yıldır, insanlığı ve mucizevi duygusuyla bizi etkileyen ve ilham veren eserlerle film dünyasını zenginleştiriyor. Tükenmez merakı ve film dilindeki ustalığı, başkalarının sanatını aydınlattığında ya da kendi anlam ve bağlantı arayışımızı tasvir ederken-her filminde yansımaktadır. Bu olağanüstü sanatçıyla gurur duyduğumuzu söylemek hafif kalır. Jüri başkanı Wenders'in, 76. Berlinale Altın ve Gümüş Ayıları kazananlarını belirlemek için jüriyi nasıl yönlendireceğini görmek için çok sabırsızlanıyoruz." sözlerini kullandı.

Ünlü yönetmen ise "Memleketimde jüri başkanı olmayı hiç düşünmemiştim – ta ki Tricia Tuttle bana teklif edene kadar. Ve sonra fark ettim: Vay canına! Bu, Berlinale'de filmleri izlemenin tamamen yeni bir yolu olacak – sonunda her yarışma filmini izleyip hepsini zeki, film seven bir grupla detaylıca tartışmak. Ne kadar harika olabilir ki? Tricia'ya beni bu özel deneyime davet ettiği için minnettarım." diye yorum yaptı.

Altmış yıllık başarılı kariyerinde en son olarak, Oscar adaylığı alan Perfect Days (2023) adlı uzun metrajlı filmi ve sanatçı Anselm Kiefer hakkında çekilen 3D belgesel Anselm – The Noise of Time (2023) ile izleyicileri ve eleştirmenleri etkiledi. Wenders, Yeni Alman Sineması'nın en önemli temsilcilerinden biridir ve 1970'lerden beri dünya çapında yer almaktadır. Hem uzun metrajlı hem de belgesel eserleri nesiller boyu film yapımcılarına ilham verdi ve dünya çapında izleyicileri heyecanlandırdı. Vakfı olan Wim Wenders, Vakfı ile film mirasının korunmasına ve yeni nesil film yapımcılarının ve film eğitiminin tanıtımına kendini adadı.