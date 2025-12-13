KibrisCars.com Aylık 70 Bin Ziyaretçi ile Kıbrıs’ta Araç Alım Satımını Dijitalleştiriyor

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Kıbrıs’ın yeni nesil araç alım satım platformu KibrisCars.com, kısa sürede ulaştığı aylık 70.000’nin üzerindeki ziyaretçi sayısıyla KKTC’de ikinci el araç piyasasında dikkat çekici bir ivme yakaladı. Modern yapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı ilan ekleme özellikleri sayesinde platform, hem alıcılar hem de satıcılar için araç işlemlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

KibrisCars.com; Kıbrıs’ta araç satmak, satılık araç aramak ve güvenilir ilanlara ulaşmak isteyenler için pratik bir dijital ortam sunuyor. Kullanıcılar, yüzlerce ilanı marka, model, yıl, kilometre ve fiyat gibi detaylı filtrelerle karşılaştırabiliyor. Bu sayede, KKTC ikinci el araba piyasasında doğru aracı bulmak çok daha hızlı ve kolay hale geliyor.

Platformun en çok dikkat çeken özelliklerinden biri, bireysel kullanıcılar için ilan eklemenin tamamen ücretsiz olması. Bu durum, aracını komisyonsuz ve aracısız şekilde satmak isteyen bireyler arasında büyük bir ilgi oluşturmuş durumda. Satıcılar yalnızca birkaç dakika içerisinde araç fotoğraflarını ve bilgilerini ekleyerek ilanlarını yayımlayabiliyor ve doğrudan alıcılarla iletişime geçebiliyor.

Araç galerileri için ise KibrisCars.com, güçlü bir dijital vitrin niteliği taşıyor. Galeri sahipleri, ilan performanslarını görüntülenme verileri üzerinden takip edebiliyor; potansiyel alıcılarla WhatsApp üzerinden hızlıca iletişim kurabiliyor. Platformun modern yapısı sayesinde listelenen araçlar, Kıbrıs genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma fırsatı yakalıyor. Ayrıca KibrisCars.com, galerilere özel olarak paylaşılmış ilanlara tamamen otomatik şekilde sosyal medya tasarımları ve araç kartları da hazırlayarak galerilerin dijital görünürlüğünü artırıyor.

Yetkililer, sistemin artan kullanıcı trafiği ve kullanıcı alışkanlıklarına uygun şekilde geliştirilen altyapısıyla birlikte, KibrisCars.com’un yakın zamanda Kıbrıs’ın en etkin araç alım satım merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirtiyor. Platform, hem bireysel satışları hem de galerilerin profesyonel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilmeye devam ediyor.

KibrisCars.com, ikinci el araç arayanlar için güvenli, hızlı ve güncel bir bilgi kaynağı sunarken; satış yapmak isteyen kullanıcılar için de komisyonsuz, kolay yönetilebilir bir ilan sistemi sağlıyor. Kıbrıs’ta araç satın almak veya aracını satmak isteyen tüm kullanıcılar, güncel araç ilanları, detaylı filtreleme seçenekleri ve modern kullanıcı deneyimiyle KibrisCars.com üzerinden işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.

KKTC’de dijitalleşen araç piyasasında hızlı yükselişini sürdüren KibrisCars.com, kullanıcı sayısındaki istikrarlı artışla birlikte Kuzey Kıbrıs’ın en güvenilir ve en yaygın kullanılan araç ilan platformlarından biri olma yolunda ilerliyor."