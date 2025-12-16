Limasol’da şirketi olan bir şahıs internet üzerinden dolandırıldı

Limasol’da faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan 35 yaşındaki şahsın, internet üzerinden 1,2 milyon euro dolandırıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, şahsın bir yatırım şirketiyle anlaşma imzaladığını ve e-posta aracılığıyla bir banka hesabına 900 bin ve 300 bin euro olmak üzere 1 milyon 200 bin euro para yatırdığını ancak paranın yatırım şirketine ait hesaba değil, başka bir hesaba yattığını yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Lefkoşa Genel Hastanesi’nde çalışan radyoloji teknikerini darp ettiler

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde çalışan bir radyoloji teknikerinin cumartesi günü darp edildiğini yazdı.

Haberde, PASİDİ memur sendikası üyesi genel sağlık personeli, radyoloji teknisyenleri ve radyoterapistlerin, saldırıyı kınadığı ve bir daha bu tür durumlar yaşanmamasını diledikleri kaydedildi.