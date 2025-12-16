“İnsanların parası var ki güneye geçip alışveriş yaparlar”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekillerinin gelir adaletsizliğine dair eleştirilerine yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, skandal bir açıklamaya imza attı.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki pahalılık nedeniyle güneye kayan ekonomiyi yorumlayan Amcaoğlu, “İnsanların parası olmasaydı Güney Kıbrıs’a geçip alışveriş yapmazlardı. Geçişler yüzde 7 arttı. Parası olan insan güneye alışverişe de gider Türkiye’de tatile de” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu ayrıca, CTP Milletvekillerinin eleştirilerini, Türkiye’deki ekonomiyi eleştirerek yanıtladı. Amcaoğlu, “Bugün gelir dağılımında adaletsizlikten bahsedeceğinizde dersinize iyi çalışın. Türkiye’deki örnekleri alıp, kopyalayıp buraya yapıştırmayacaksınız” dedi.

Amcaoğlu, ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün gelir dağılımında adaletsizlikten bahsedeceğinizde dersinize iyi çalışın. Türkiye’deki örnekleri alıp, kopyalayıp buraya yapıştırmayacaksınız. Bu ülkede eğer asgari ücret politikası yanlış uygulansaydı, o kadar insan Güney Kıbrıs’a alışveriş yapmaya gitmezdi, güneyde alışveriş şansı olmazdı. Kuzeyden güneye geçişler yüzde 7 arttı. İnsanlar parası olduğu için güneyden alışveriş yapıyor. Parası olan insan güneye alışverişe de gider, Türkiye’de tatile de.”