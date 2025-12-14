Hoi Polloi 10 yaşında!

Murat OBENLER

Kıbrıs’taki çok kültürlülüğü simge mekanlarından olan Lefkoşa’daki Hoi Polloi kafe - bar, 10’uncu yaşını renkli bir geceyle kutladı.

Mekânın kurucusu Simon Bahçeli’nin konuşma da yaptığı kutlama partisinde sırasıyla “Ya Na Ma Na” ve “Buzz Ayaz” isimli gruplar sahne alırken, drag performans ve çokdisiplinli sanatçı Aphroditios de hem gecenin sunuculuğunu üstlendi hem de sahnedeki gösterisi ile geceye ayrı bir renk kattı.

Kıbrıs’ın kültürel çeşitliliğini ve zengin etnik mozaiğini yansıtan farklı yaş kategorilerinden oluşan bir kitlenin meydanı doldurduğu gecede Buzz Ayaz’ın harika müzikleriyle müzikseverler adeta kendilerinden geçtiler.

Bahçeli: “Hoi Polloi, belirli bir insan tipine ait bir yer değildir”

Mekanın kurucusu Simon Bahçeli sahnede yaptığı kısa konuşmada “Irkınız, diliniz, dininiz, cinsiyetiniz, cinsiyet kimliğiniz veya yöneliminiz ne olursa olsun ya da Kıbrıs sorunu konusundaki görüşünüz ne olursa olsun, burada hoş karşılanırsınız. Burası belirli bir insan tipine ait bir yer değil; doğal olarak ve güzel bir şekilde çeşitli olan sıradan insanlara aittir" dedi.

Bahçeli, "10 yıllık yaşamımızda herkese kucak açan bir mekan yarattığımızı düşünüyorum. Bu mekanı gerek emek vererek gerek aktif katılımınızla, gerek sahne alarak var eden herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı

Ya Na Ma Na havayı ısıtırken Buzz Ayaz ile meydanda adeta festival havası yaşandı

Ud ve cura gibi geleneksel enstrümanları alışılmadık çalma yöntemleriyle keşfedip dönüştüren, Afro/Orta Doğu/Karayip perküsyonu ve elektronik efektlerle birleştiren perküsyonlarda Constantinos Pissourios ve yaylı çalgılarda Andreas Oikonomidis’ten oluşan Ya Na Ma Na’nın performansı ile başlayan gecenin finalinde Doğu Akdeniz psikedelik müziği ve karanlık funk'ını başarıyla harmanlayan, adanın karmaşık kültür, gelenek ve çalkantılı siyasi gerçeklik mozaiğini müziğine yansıtan, Anadolu’nun zengin müzik kültürünün tınılarını da müziğine adapte eden elektrik cura, vokal ve elektroniklerde Antonis Antoniou, bas sintizaszer ve organda Manos Stratis, bas klarnette Will Scott ve vurmalılar ve triggerde Ulaş Öğüç’ten Buzz Ayaz sahne aldı ve Lefkeliler Hanı’ndaki meydanı dolduran müzikseverleri adeta büyüleyici bir performansa imza attı.

Antoniou: “Gazze’de soykırımı durdurun, ateşkes hemen şimdi, Özgür Filistin”

Aktivist yönü ile de bilinen sanatçı Antonis Antoniou, Filistin’de süren soykırımı protesto ederek bir kez daha “Gazze’de soykırımı durdurun, ateşkes hemen şimdi, Özgür Filistin” çağrısını bölünmüş şehir Lefkoşa’dan dünyaya haykırdı.