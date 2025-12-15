YENİDÜZEN yazarı Neşe Yaşın’ın şiirleri Rüstem Kitabevi’nde dört dilde seslendirildi

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği tarafından düzenlenen edebiyat buluşması, önceki gün Lefkoşa’daki Rüstem Kitabevinde yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinlikte, Kıbrıslı Türk şair, YENİDÜZEN yazarı Neşe Yaşın’ın eserleri Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca olarak seslendirildi.

Rana Şenol’un moderatörlüğünde edebiyat sohbeti formatında gerçekleşen programda; şiirin çok dilli dolaşımı, çeviri, kültürel aktarım ve edebiyatın toplumlar arasında kurduğu ortak zemin üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.

Etkinlik, Kıbrıs Fransız Kültür Merkezinin katkılarıyla yapılırken, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği benzer nitelikteki çok dilli ve kültürel etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.